半導體合作！美國與越南雙外長會晤 談供應鏈多樣化轉型
隨著中美關係緊張及全球供應鏈移轉，美國與越南展開更密切的合作。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）昨（25）日在華府會晤，兩人討論了如何擴大半導體生產和供應鏈多樣化的合作。
國際中心賴正琳／綜合報導
去年九月美國總統拜登（Joe Biden）與越共總書記阮富仲簽署了越南最高外交層級的「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive strategic partnership），成為美越之間的劃時代協議，本次外長會議則是兩國關係升級後的第一場外長會議。
美國為了減少對中國的依賴，正積極轉移供應鏈至東南亞，而越南則是其中最大受惠國。華府希望減少在半導體業會面臨的中國風險，包括美中貿易摩擦和台海緊張局勢等。
美國國務院在聲明中表示，布林肯和裴青山重申了美越關係的優勢，回顧自2023年9月拜登訪問河內以來，兩國關係取得的進展，並討論了如何在半導體生態系統、供應鏈多樣化上合作。
有分析師認為，隨著越南日漸成為全球製造業中心，在未來十年內，越南將迎來財富增長的高峰，這將是全球最大的財富擴張，因此美國和其他已開發國家正積極在越南佈局與投資。