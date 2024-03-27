公仔被誤當情趣用品爆紅　插畫家獨家曝設計靈感

作品可愛萌Q又充滿街頭藝術風格，催生出長耳兔和三眼熊的創作者Nick，今（2024）年29歲，從小就對畫畫充滿熱情的他，原本夢想成為一名油畫藝術家，但他笑稱「結果好像不太行」，不得不向現實與經濟低頭的他，後來從事平面設計工作，接觸到公仔設計，進而開啟了他想自己創作的契機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Nick也再次向我們強調「Dilo」的設計靈感，真的跟情趣用品一點關係都沒有，他透露「Dilo」的創作意象，來自每個人的體內就像個宇宙，宇宙裡有類似霧氣的銀河，他形容長耳兔泡泡狀的耳朵「就是我們體內分子所組成的樣子」，也是他內心情緒的投射。而他的第二個創作物三眼熊「Ｍota」，為何會有三顆眼睛，Nick則解釋說這是他當時負面情緒下的創作，因為他認為眼睛是人全部器官裡最敏感的，如果多了一顆眼睛，就好像多了一個選擇，「什麼都看、什麼都了解、什麼都知道的時候，就覺得人好像變得很混亂、很憤青。」但沒想到在他的創意揮灑下，這種負能量卻轉化成讓人看了很療癒的公仔。
採訪團隊也好奇Nick對AI繪圖創作的看法，他則持開放心態，認為AI是輔助創作者的工具，可以讓藝術家有更多時間專注在創意思考和藝術探索，此外，AI的數據分析能力也能提供新的視角和靈感，激發創作者產生更多元的點子。
除了藝術創作之外，Nick也希望能透過「緩緩」這個文創品牌的影響力，推動社會議題，他認為藝術是一種強大的溝通工具，能夠引起人們對於社會問題的思考，未來，他也計劃創作更多反映社會現實與人性深層面的作品，希望通過這些作品激發公眾對於環保、心理健康等議題的關注和行動。