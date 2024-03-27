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公仔被誤當情趣用品爆紅　插畫家獨家曝設計靈感

▲文創藝術品牌「緩緩」創作者Nick ，2023年首度參展「文博會」，600樣商品在展期才進行到一半（第3天）時，就創下完售的好成績。（圖／記者葉志明攝）
▲文創藝術品牌「緩緩」創作者Nick ，2023年首度參展「文博會」，600樣商品在展期才進行到一半（第3天）時，就創下完售的好成績。（圖／記者葉志明攝）

記者陳采沂／專題報導

粉嫩的長耳兔「Dilo」，還有Q萌的三眼熊「Ｍota 」這兩個創作公仔可愛的形象，擄獲不少粉絲的心，還席捲2023年的「文博會」，600樣相關商品在3天就完售（活動共6天）。特別的是，這是文創藝術品牌「緩緩」首度參展「文博會」，就引發搶購熱潮。雖然用兔子和熊當創作形象已不是新鮮事，但「緩緩」的創作到底有什麼樣的魅力？《NOWnews今日新聞》獨家專訪作者本人，為您揭秘他的創作靈感。

作品可愛萌Q又充滿街頭藝術風格，催生出長耳兔和三眼熊的創作者Nick，今（2024）年29歲，從小就對畫畫充滿熱情的他，原本夢想成為一名油畫藝術家，但他笑稱「結果好像不太行」，不得不向現實與經濟低頭的他，後來從事平面設計工作，接觸到公仔設計，進而開啟了他想自己創作的契機。

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談起第一個創作公仔「Dilo」，Nick說因為兔子泡泡狀的一對長耳朵，加上鮮艷的粉紅色，讓他設計出的公仔剛亮相時，一度被許多人誤以為是「情趣用品」，Nick尷尬地說「剛開始覺得完蛋了、死定了，很多粉絲問我說你跟情趣用品合作？我說沒有！這是玩具。」沒想到情趣用品的無心插柳，最後卻讓Nick因禍得福，因為網友的樓歪討論，讓Nick的創作反而獲得更多更大的關注，還收穫許多女性粉絲。
 

▲泡泡狀的招牌長耳朵，加上粉嫩配色，讓「緩緩」的公仔「Dilo」，一度狂被詢問是否跟情趣用品合作，讓創作Nick哭笑不得（圖／記者葉志明攝）
▲泡泡狀的招牌長耳朵，加上粉嫩配色，讓「緩緩」的公仔「Dilo」，一度狂被詢問是否跟情趣用品合作，讓創作者Nick哭笑不得（圖／記者葉志明攝）


Nick也再次向我們強調「Dilo」的設計靈感，真的跟情趣用品一點關係都沒有，他透露「Dilo」的創作意象，來自每個人的體內就像個宇宙，宇宙裡有類似霧氣的銀河，他形容長耳兔泡泡狀的耳朵「就是我們體內分子所組成的樣子」，也是他內心情緒的投射。而他的第二個創作物三眼熊「Ｍota」，為何會有三顆眼睛，Nick則解釋說這是他當時負面情緒下的創作，因為他認為眼睛是人全部器官裡最敏感的，如果多了一顆眼睛，就好像多了一個選擇，「什麼都看、什麼都了解、什麼都知道的時候，就覺得人好像變得很混亂、很憤青。」但沒想到在他的創意揮灑下，這種負能量卻轉化成讓人看了很療癒的公仔。

採訪團隊也好奇Nick對AI繪圖創作的看法，他則持開放心態，認為AI是輔助創作者的工具，可以讓藝術家有更多時間專注在創意思考和藝術探索，此外，AI的數據分析能力也能提供新的視角和靈感，激發創作者產生更多元的點子。

除了藝術創作之外，Nick也希望能透過「緩緩」這個文創品牌的影響力，推動社會議題，他認為藝術是一種強大的溝通工具，能夠引起人們對於社會問題的思考，未來，他也計劃創作更多反映社會現實與人性深層面的作品，希望通過這些作品激發公眾對於環保、心理健康等議題的關注和行動。

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