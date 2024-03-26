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家樂福35週年慶！衛生紙、沐浴乳買1送1清單　一萬杯咖啡免費爽喝

▲家樂福35周年慶明（27）日開跑，推出限定商品買1送1，包括衛生紙、沐浴乳等，線上APP在3月29日推出一萬杯咖啡免費搶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福35周年慶明（27）日開跑，推出限定商品買1送1，包括衛生紙、沐浴乳等，線上APP在3月29日推出一萬杯咖啡免費搶。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

家樂福35周年慶明（27）日開跑，結合日本特色物展，推出限定商品買1送1，包括衛生紙、沐浴乳等，結合家樂福門市、線上平台，活動期間消費滿1,000元或是超市店單筆消費滿500元，隨機送35元或350元折價券，購買指定商品，每滿1000元送100元現金折價券；家樂福線上APP3月29日一萬杯咖啡免費搶。

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家樂福35週年慶活動期間3月27日到4月9日，業者表示，周年慶首波結合日本展加大力度攬客，後面共計有三波活動陸續登場，預季業績可成長2至3成。

◾量販店單筆消費滿1,000元(或)超市店單筆消費滿500元，隨機送35元或350元折價券

◾活動期間單筆購買指定品牌商品，每滿1,000元送100元現金折價券

◾APP限時3月29日(五)早上10:00搶免費咖啡，只要下載家樂福APP，進入啟動電子優惠券，點擊獎勵任務就有機會獲得電子優惠券

◾APP玩「轉轉樂」，每天最高有機會獲得888元，還有加碼再加碼Apple iPhone 14 Pro 128G(2名)

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▲嬌生PH5.5沐浴乳，杏仁保濕、蜂蜜舒緩750毫升，售價198元特惠買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲嬌生PH5.5沐浴乳，杏仁保濕、蜂蜜舒緩750毫升，售價198元特惠買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲獨家新上架「日式帶殼蟹肉焗烤、日式馬鈴薯蝦捲」不需多繁瑣的烹調步驟，就可輕鬆炸物定食上桌。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲獨家新上架「日式帶殼蟹肉焗烤、日式馬鈴薯蝦捲」 不需多繁瑣的烹調步驟，就可輕鬆炸物定食上桌。（圖／記者鍾怡婷攝）
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