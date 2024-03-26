周玉蔻指黃國昌「教室硬上女學生」挨告！一審4／25宣判

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黃國昌不滿周玉蔻言論，向台北地方法院提起民事訴訟，向周玉蔻求償新台幣100萬元，且移除污衊言論及須刊登判決。
法官先前詢問雙方調解可能，周女表示願意，會提出方案。北院今天開庭，周女出庭提出聲明書，內容說明臉書貼文原因等。黃國昌未出庭，他的委任律師表示，聲明書並未道歉，雙方調解確認破局。
黃國昌委任律師指出，周女言論明顯指涉有刑事犯罪，言論與事實不符，不受新聞自由或言論自由保障；黃國昌多年前參選時，曾遭對手陣營指摘師生戀，黃國昌當時回應是在女方畢業後才交往，周女明顯未盡查證，為惡意捏造。
周女及其委任律師主張，當時臉書貼文的時空背景為民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪，當時談論司法改革議題時提及「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」，因此貼文言論是針對黃國昌可能是法務部長的潛在人選，談及他的過往經歷等，此涉及社會公益，應屬可受公評事項。
周女及其委任律師指出，「教室」及「硬上」是要表明師生上下的從屬關係。（編輯：戴光育）1130326
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