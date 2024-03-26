安心亞調教女籃球員罵破喉嚨 超狂學生「曾對戰大谷翔平妻」
女籃職人劇《女孩上場2》首播記者會今（26）日舉行，安心亞詮釋一個歸化南韓打職業籃球的球員，回到台灣當教練，隊長楊晴對一個空降的「叛國教練」不認同，彼此關係陷入僵局。楊晴戲外真的是球員，征戰過職業女籃、中華隊世大運，還在2017年瓊斯盃與大谷翔平老婆田中真美子交鋒，她受訪提到安心亞演教練很嚴厲，導演吳宗叡也坦承安心亞身上有一些國手的影子。
記者羅凌筠／台北報導
安心亞除了在韓國負6度低溫拍戲，還要用流利客語演教練，導演笑說：「有時候我半夜4點收到她的訊息，跟我討論戲怎麼演。」平常拍體育場的戲，也會看到安心亞自己在外面咆哮客語，隨便路人側目，安心亞說：「不管他們，這種時候不要有羞恥心。」因為安心亞要1人罵11人，她也笑說：「每天回家喉嚨都很痛。」
羅宏正飾演球隊的領隊，劇校出身的他對球員的刻苦訓練特別有感受，「我也是長期受過肢體折磨的人，我知道球員第一愛面子、第二不服輸，導演故意用激將法在現場給她們壓力，從她們臉上可以感受到挫折。」談到激將法，羅宏正以前當演員也有被導演這樣對待，第1部戲《終極三國》的導演說：「你就是不能靠臉吃飯的，你知道吧。」從此他放下偶像包袱，再也不管瀏海好不好看，專心在演戲上。
《女孩上場2》陷入單身魔咒，安心亞守空閨5年，被問及有沒有要跟好友柯震東去朝聖大港開唱音樂節？她一頭霧水：「我沒被約。」而談到理想型，她搞笑說：「應該要會打籃球，而且要會講客語。」黃騰浩笑說：「那戲裡的我有完美符合你的標準欸。」單身7年的黃騰浩數度被爸媽介紹漂亮女孩子，他給了一個很浪子的答案：「媽，不用擔心，我是會閃婚的，搞不好未來孫子是頭髮捲捲的。」意指突然娶個洋妞回家也是不無可能。《女孩上場2》4月1日起每周一、二晚間10點於客家電視台播出。
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