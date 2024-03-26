開元 x「可可聯盟」掀起巧克力創意風潮！明星主廚釋拉丁美洲甜點

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從街頭巷尾所見獨立個性化甜點店、烘焙麵包坊、咖啡廳、百貨公司，甚至連鎖超商、超市都能看到甜點銷售場景。根據經濟部統計處調查，國內烘焙市場年產值約 600 億元以上，其中甜點產值約 150 億元，顯見國人對烘焙熱愛。開元食品作為美味推手品牌，致力為台灣市場提供品質優良、產品線完整且國際化的烘焙原料。其獨家代理「可可聯盟」，更是全球唯一由拉丁美洲原產地採收、生產、製造的巧克力品牌，特選來自秘魯、厄瓜多、多明尼加共和國等中南美洲優質可可豆，再以當地的牛奶、紅糖製成，賦予產品獨特風味。此次邀請阿根廷明星主廚 Gonzo Jimenez 訪台，將台灣市場難得一見的拉丁美洲風格與創意分享給國內烘焙客戶，帶來有別於傳統歐系創作的文化衝擊，為烘焙甜點產業注入創新動力和靈感。
跨文化主廚分享甜點創新技巧
主廚 Gonzo Jimenez 結合阿根廷、西班牙和美國文化背景，並擁有多間五星級飯店點心主廚經驗，在社群平台 Instagram 更有高達 16 萬粉絲。日前參與 Netflix 真人實境節目《圓夢烘焙團》Bake Squad 演出，善於創造話題、呈現多元文化內涵，成為吸引年輕族群及新媒體關注焦點。Gonzo Jimenez 主廚了解甜點師實地操作需求，在大師講堂中親自示範多種可可聯盟巧克力操作特性，如「厄瓜多亞馬遜 75% 黑巧克力」，使用特殊厄瓜多可可品種 Sacha，巧克力含量高且不需擔心苦澀問題，還帶有香蕉、堅果香氣；另一款深受主廚推薦「厄瓜多白巧克力」，全球目前只有可可聯盟能做到單一產地生產，展現厄瓜多獨特產地風味。Gonzo Jimenez 主廚在台獨家展示一款「焦糖牛奶白巧克力無花果塔」創意甜點向家鄉文化致敬，運用焦糖牛奶醬 Dulce de Leche 的甜點技巧，將厄瓜多白巧克力與無花果完美融合，這道甜點在阿根廷特別受到歡迎。
可可聯盟巧克力於 2005 年在厄瓜多創立，標誌該地區可可生產的品牌化轉型。厄瓜多的赤道氣候及生物多樣性提供絕佳環境，使其生產可可豆質量優異、風味絕佳，成為烘焙甜點市場中獨樹一格的拉丁美洲巧克力品牌。藉由開元食品獨家代理進入台灣市場，這場三月份「拉丁風味甜點可可聯盟大師講堂」為台灣甜點烘焙業者與主廚們揭開拉丁美洲獨特美味創意，更帶來差異化與原創性的大師視野。相關餐飲活動訊息可洽開元食品，或請參訪開元食品官網或開元食品官方粉絲團，掌握最新動態。