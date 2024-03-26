北市超速罰單進帳3億！「追焦王」在這條路 狂拍2.4萬件賺3千萬
固定式測速照相有效嚇阻用路人超速，台北市警局交通大隊去年就取締29萬5907件，總計超速罰單為政府帶來3億收入；同時公布2022年至今前10大取締件數地點，其中水源快道路往南測速照相機蟬聯「追焦王」，去年一共開出24068張罰單；環河北路三段與葫蘆街往北的測速照相機、仰德大道二段29巷往下山方向則名列二、三位。
記者孫唯容／綜合報導
警方表示，北市2022年固定式測速照相取締件數32萬8212件，2023年29 萬5907件，今年截至2月底則取締5萬4786件。2022年至今年2月固定式測速照相取締件數前10大地點，其中水源快速道路往南均維持第1，2022年取締2萬3676件、2023年2萬4068件和今年截至2月底4045件。光是去年開出2萬4千張罰單就為國庫帶來最少近3千萬元進帳。
警方指出，仰德大道二段29巷往下山方向2022年取締1萬8854件、去年1萬3287件，環河北路三段葫蘆街往北2022年則取締1萬8548件、去年1萬9727件，連續2年也位列第2、3名。
另外，前10名地點包含，北安路303號、羅斯福路5段240號、市民大道與東 寧路西向東、信義快速道路北往南文山隧道出口處、明水路325號前北安國中前往東、承德路四段百齡高中往北、金湖路200號前南向北、仰德大道四段格致國中往下山方向、自強隧道南往北和基隆路與長興街等地。