力拚加入CPTPP 外交部：加強與加拿大供應鏈合作、組團尋求支持
今年輪到加拿大擔任CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）輪值主席國，外界普遍認為，今年是我國加入CPTPP高機率的一年。針對推動情況，外交部國經司司長連玉蘋表示，也將透過非正式協商、規劃組團參訪及促進商會或智庫、學術等單位交流達成入會目的。連玉蘋表示，我方主要訴求是CPTPP儘速成立台灣入會工作小組。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行新聞例會，由外交部國經司進行業務簡報。連玉蘋表示，目前有6個新入會國申請加入，台灣是其中一個，主要訴求是希望CPTPP成員國儘速針對台灣成立入會工作小組，外交部對此正積極推動三大方案，分別是協助我談判主政單位與各成員國進行非正式諮商，並規劃組團到成員國拜訪，特別是意見領袖，形塑對我國有利的氛圍，並呼籲CPTPP會員國接納台灣入會，也籲請今年擔任輪值主席的加拿大發揮領導力支持台灣入會。
連玉蘋表示，日前外交部政務次長謝武樵透過智庫邀請赴加拿大演說，內容觸及台加安全及供應鏈合作；接下來，4月將與加拿大智庫辦理研討會，針對台加產業合作，包含潔淨燃料、再生能源、人才培育及創新領域等，希望藉此創造互惠雙贏的供應鏈。
連玉蘋指出，CPTPP目前依照「奧克蘭原則」，包含經貿法規要符合CPTPP高標準、展現遵守貿易承諾的行為模式及全體成員的共識。目前有6個新入會國申請加入，台灣是其中一個，希望CPTPP成員國儘速針對台灣成立入會工作小組。
連玉蘋說，將持續推動與CPTPP成員國進行非正式諮商，規劃組團到各成員國尋求支持，希望意見領袖帶頭形塑對台有利的入會審查機制，並將持續透過商會、智庫或學術單位，深化產業、學術交流合作，營造有利氛圍。
她表示，各國已認知台灣是符合高標準、有良好貿易紀錄的經濟體，日本已公開表示歡迎，其他國家則表態歡迎符合原則的新成員加入，希望儘速討論入會機制，成立針對台灣的入會工作小組。