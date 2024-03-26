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假釋安份賣麵?暗中販毒被逮　將終老獄中

▲台中警方在鄭男房內搜出毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中警方在鄭男房內搜出毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

50歲的鄭姓男子年輕時染毒入獄服刑，2年前假釋後就在母親的小吃攤幫端麵幫忙，看來似乎已安份守已，然而台中市警局刑警大隊掌握他依然涉及販毒，警網前往搜索起出大麻及海洛因等毒品，送辦後遭收押，檢方日前偵結起訴，由於他還有假釋殘刑須執行，加上此次刑責為10年以上刑期，鄭男將終老獄中。

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刑警大隊偵八隊長曾朝顯說，該隊去年間偵辦毒品案，溯源在苗栗縣查獲毒販張姓男子到案，經擴大追查，發現五十歲鄭姓男子也共同參與，立即對其進行跟監及蒐集犯罪事證，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，經查，鄭男從年輕就染上吸毒惡習，多年前因毒品案入監服刑，兩年前才假釋出獄。


但鄭男仍不思悔過，假釋期間竟與友人合謀，多次共同販賣第二級毒品牟利，且平日在母親的小吃攤幫忙端麵，經數名與他已完成毒品交易藥腳指證，警方認販毒事證明確，循線在苗栗縣頭份市將其查緝到案，並在住處起獲大麻（五百六十公克）、海洛因（八公克）、安非他命（七十四公克）、電子磅秤、分裝袋一批等贓證物。警方訊後將鄭男移送苗栗地檢署偵辦，檢方聲押法院裁准羈押，檢察官近日以違反《毒品危害防制條例》販賣毒品罪嫌起訴，苗栗地院接押，鄭男將面臨無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金重刑。


曾朝顯說，鄭男還有假釋殘刑須面對，此番則是十年以上刑期，此生只剩殘念。因此呼籲勿因一時好奇持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，警方對於毒品犯罪「絕對零容忍」態度，將持續強化查緝作為，另民眾如發現不法，請撥打報案電話一一0檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發協助破案及檢舉獎金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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