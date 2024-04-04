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吳慷仁天生1優勢惹禍了！差點錯過《但願人長久》香港發展機會

▲吳慷仁在《但願人長久》片中飾演毒蟲父親逼哭觀眾，導演祝紫嫣透露他因為「長太帥」，當初差點錯過角色。（圖／甲上）
▲吳慷仁在《但願人長久》片中飾演毒蟲父親逼哭觀眾，導演祝紫嫣透露他因為「長太帥」，當初差點錯過角色。（圖／甲上）

記者黃雅琪／台北－香港連線報導

金獎導演關錦鵬、李駿碩聯手監製，香港導演祝紫嫣自編自導自演電影《但願人長久》，集結金馬影帝吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡聯合主演。關錦鵬與祝紫嫣近日接受台灣媒體訪問，透露選角時因為吳慷仁「長太帥」的關係，覺得與市井小民角色形象差太多，差點就要換人演。

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▲祝紫嫣自編自導自演《但願人長久》，飾演成年時期姊姊子圓。（圖／甲上）
▲祝紫嫣自編自導自演《但願人長久》，飾演成年時期姊姊子圓。（圖／甲上）
《但願人長久》拍攝期間正巧撞上疫情，祝紫嫣導演無法合作會說湖南話的中國大陸演員，曾監製《渺渺》合作過吳慷仁的關錦鵬拿照片給她看，祝紫嫣坦言第一印象是太帥了：「跟劇本裡面市井、基層有點距離，很怕帥氣會蓋住人物原型。」另一名監製李駿碩也建議祝紫嫣參考吳慷仁，她在看了吳慷仁演出的《斯卡羅》後，覺得他雖然不是男主角卻全心投入角色，瘦到不行還要在泥巴中奮戰，祝紫嫣說：「他是男配角還那麼用心，本身就是熱愛演戲，勝過於想表現自己的人。」因此選定吳慷仁演出吸毒父親角色。

▲祝紫嫣（右）在《但願人長久》片中，與「父親」吳慷仁間細膩的情感很微妙。（圖／甲上）
▲祝紫嫣（右）在《但願人長久》片中，與「父親」吳慷仁間細膩的情感很微妙。（圖／甲上）
祝紫嫣與吳慷仁第一次見面時，就對他提出「太帥了」希望改變形象。後來吳慷仁提前1個月到香港做田野調查，他比演出《富都青年》時還要更瘦、更黝黑，每天化老妝學習當地居民生活，讓祝紫嫣徹底改觀：「他走路、吐痰，學得維妙維肖，神態也很相似，到現在都覺得很詫異。」身高178公分的吳慷仁瘦到只剩下53公斤，連祝紫嫣都快忘記他是誰。

▲香港名導關錦鵬看著吳慷仁16年以來的成長蛻變，直呼跟年輕時完全不一樣了。（圖／微博）
▲香港名導關錦鵬看著吳慷仁16年以來的成長蛻變，直呼跟年輕時完全不一樣了。（圖／關錦鵬微博）
現在的吳慷仁很不一樣！香港名導關錦鵬給予高度肯定

名導關錦鵬2008年監製《渺渺》時認識吳慷仁，兩人後來沒有合作但卻成為了朋友：「跟進他演的劇跟電影《富都青年》，我覺得演得很棒！相比《但願人長久》完全不在同個角色狀況，抓的很準確。」關錦鵬看著吳慷仁每天到深水埗，觀察長者生活型態，頂著老妝學他們聊天、下棋、抽菸，關錦鵬給予吳慷仁肯定：「吳慷仁給導演不同的狀態，特別是個癮君子要吸毒時，細節抓的很準確，16年前的吳慷仁帥氣形象好，現在的吳慷仁很不一樣。」

▲吳慷仁（左）在《但願人長久》片中從40歲演到60歲，右為飾演小女兒的袁澧林。（圖／甲上）
▲吳慷仁（左）在《但願人長久》片中從40歲演到60歲，右為飾演小女兒的袁澧林。（圖／甲上）
▲吳慷仁（右起）、袁澧林、祝紫嫣在《但願人長久》中飾演父女。（圖／甲上）
▲吳慷仁（右起）、袁澧林、祝紫嫣在《但願人長久》中飾演父女。（圖／甲上）
吳慷仁在《但願人長久》中飾演吸毒父親，從40幾歲演到60幾歲，令關錦鵬想起在拍攝《阮玲玉》時期的張曼玉，他說張曼玉當年一直追著他要看阮玲玉的資料，關錦鵬回憶的說道：「不管是文字還是影像上的，張曼玉看很多30、40年代老電影，吳慷仁更實在，用本身經歷去感受角色歲數變大的狀態，跟我跟張曼玉合作很像。」模仿感受以後去抓住狀態，真的有收獲以後，才能演得出來。《但願人長久》4月12日全台上映。

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