吳慷仁天生1優勢惹禍了！差點錯過《但願人長久》香港發展機會

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祝紫嫣與吳慷仁第一次見面時，就對他提出「太帥了」希望改變形象。後來吳慷仁提前1個月到香港做田野調查，他比演出《富都青年》時還要更瘦、更黝黑，每天化老妝學習當地居民生活，讓祝紫嫣徹底改觀：「他走路、吐痰，學得維妙維肖，神態也很相似，到現在都覺得很詫異。」身高178公分的吳慷仁瘦到只剩下53公斤，連祝紫嫣都快忘記他是誰。
現在的吳慷仁很不一樣！香港名導關錦鵬給予高度肯定
名導關錦鵬2008年監製《渺渺》時認識吳慷仁，兩人後來沒有合作但卻成為了朋友：「跟進他演的劇跟電影《富都青年》，我覺得演得很棒！相比《但願人長久》完全不在同個角色狀況，抓的很準確。」關錦鵬看著吳慷仁每天到深水埗，觀察長者生活型態，頂著老妝學他們聊天、下棋、抽菸，關錦鵬給予吳慷仁肯定：「吳慷仁給導演不同的狀態，特別是個癮君子要吸毒時，細節抓的很準確，16年前的吳慷仁帥氣形象好，現在的吳慷仁很不一樣。」
吳慷仁在《但願人長久》中飾演吸毒父親，從40幾歲演到60幾歲，令關錦鵬想起在拍攝《阮玲玉》時期的張曼玉，他說張曼玉當年一直追著他要看阮玲玉的資料，關錦鵬回憶的說道：「不管是文字還是影像上的，張曼玉看很多30、40年代老電影，吳慷仁更實在，用本身經歷去感受角色歲數變大的狀態，跟我跟張曼玉合作很像。」模仿感受以後去抓住狀態，真的有收獲以後，才能演得出來。《但願人長久》4月12日全台上映。
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