陳建仁最後一次備詢！「溫暖內閣」交畢業成績單　韓國瑜湊一腳

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧這次的總質詢，陳建仁數度與藍委正面交火、唇槍舌戰。國民黨立委翁曉玲日前質詢時，直指質詢的關係是「上對下」、數度打斷陳建仁發言，相關言論引發陳不滿，反駁相關言論，讓翁氣直呼這是「反質詢」，場面火藥味十足，逼得韓國瑜出面打圓場、主持公道。
面對國民黨立委牛煦庭逼問，在賴清德擔任總統後，是否會留任內閣，陳建仁三度回應「不會」，更嗆「你不必再問了，不會就是不會」；眼見陳建仁態度強硬，牛更酸說，「大家都說你是大仁哥，不要變大狼哥，聖騎士不要變聖戰士」。
接著，被問到無人機議題時，陳建仁更直接酸藍委葉元之「不需要在這裡作秀」、對藍委徐巧芯說，「妳把神聖的民主殿堂，拿來做網紅的事」。
徐巧芯23日質詢時頻稱民進黨政府施政不利，陳建仁高分貝反擊，眼見雙方爭辯激烈，韓國瑜再度出面打圓場呼籲，立委和官員互相尊重。
針對陳建仁備詢表現，讓徐巧芯相當不滿，直言這幾次質詢都很明顯感受到，陳建仁及其部長們都是「待退弟兄」，根本沒誠意解決問題，只是來找立委吵架，還成天騙人，說謊不打草稿。
最後一次質詢綠委送暖 陳建仁：會回去做學術研究
由於今天是陳建仁最後一次到立院總質詢，也引起藍綠立委關切，而相較於前幾次被備詢，陳建仁「砲火」明顯收斂許多，展現出穩扎穩打回應方式。藍委李彥秀詢問，「這次我最後一次跟您質詢嗎？」，陳建仁答覆「是」，至於520是否會在同樣位置？陳直言，他離開學術界已有一段時間，還是回去做他的學術研究，說不定對人類更有貢獻；王世堅則到質詢最後，送一本聖經給陳建仁、外加「珍重再見」4字，當作離別禮物。
綠委蘇巧慧質詢時也說，今天最後一次總質詢，要對陳建仁說聲，辛苦了，「謝謝大家，扛起民為國家的重擔」；綠委邱議瑩質詢時，特別獻花感謝說，「感謝您帶領的團隊，對台灣做了很多貢獻及努力，希望未來不管在哪個崗位，一起繼續守護台灣」。
在委員質詢結束後，韓國瑜表示，請陳院長說幾句話。陳建仁在發表畢業感言時表示，他任職期間，感謝國人上下一心、各位委員專業問政提出建議，加速兩院推動各項攸關民生設施及施政，而面對全球快速變化的政經局勢及國內外各項嚴峻挑戰，民主台灣始終走在正確的道路上，不斷進步成長，持續成為更溫暖、堅韌也更富強的國家。
演說結束後，綠委紛紛上前與陳建仁合照，綠委莊瑞雄還邀請韓國瑜「一起合照阿！」韓驚呼說，「我可以嗎？」莊打趣笑稱，破例允許啦！
大合照結束後，綠委紛紛上前自拍，直呼「謝謝院長」，展現出高人氣，而陳建仁也一一與在場綠委握手，綠委吳思瑤更獻上「愛的抱抱」，場面相當溫馨，替陳建仁下台前留下完美的畢業照。