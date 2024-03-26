騎Gogoro車主理智線全斷了！換電池「多1動作」　油車族朝聖認同

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貼文曝光後，高達4.5萬人按讚此篇貼文，不少Gogoro車主都出面表示「不要覺得奇怪，大家都被逼到理智線斷掉了，知道在台北騎車騎到一半斷電有多危險嗎？」、「完全合理啊，到底要斷電多久，電池到底要更新了沒，永遠換不到滿電電池，真的快煩死了」、「我都想把車給賣了，以前三天換一次電池，現在每天都要換」、「支持在壞電池寫上提醒其他車主啊，官方一直不積極處理，車主只能自救好嗎？」
Gogoro斷電風暴延續5個月！淘汰老舊電池太慢車主超不爽
即便Gogoro在去年發生斷電風波時，已經對車主有祭出電池月租費折扣的補償，但從去年11月至今，已經有超過5個月的時間，《NOWnews》記者實際翻看Gogoro的相關社團，斷電以及電池老舊的問題仍然每天都被抱怨，甚至演變到現在，車主已經不耐煩到在電池上訴諸要求，顯然在汰換電池、更新設備的這點，Gogoro的官方速度以及積極度真的有待加強。
從貼文的留言當中，許多油車族也紛紛發聲力挺「車主不集體站出來，官方根本沒有積極處理，有些人可能覺得好笑，但真的輪到自己卡在路邊時，完全笑不出來」、「理想跟不上現實的殘酷，當Gogoro車越賣越多，電池老舊跟電池站供應不足時，就會發生這樣的事情，要永續經營就拿出態度，不是讓買車的用戶一直去受氣」。
防止斷電、換到不滿電電池暫時解法！善用APP尋找「超級充電站」
事實上，電池的壽命與否，一定跟所謂的循環次數有關，當電池被使用的越多次、版本越舊的時候，出現斷電、換不到滿電的機會一定更大，然而面對Gogoro官方目前還在持續優化的過渡期，建議Gogoro車主先下載「Gogoro Network APP」，先查找公司或者住家附近，是否有的「Super GoStation® 超級電池交換站」。
所謂的「Super GoStation® 超級電池交換站」，其實是Gogoro從2020年開始所建置，站別特色跟一般電池交換站不同，該交換站至少都有提供超過100顆的電池，比較能避免熱區換電站在還沒充滿電就被換走的情況出現，許多車主家裡附近剛好有「超級換電站」，基本上都沒有太大換電困擾。
而判定「Super GoStation® 超級電池交換站」的方法，就是在APP地圖上顯示「綠色膠囊點」的話，表示這是推薦前往的超級換電站，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，如果你經常換到沒有滿電電池、經歷斷電風波的車主，不妨可以試看看哦！