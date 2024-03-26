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騎Gogoro車主理智線全斷了！換電池「多1動作」　油車族朝聖認同

▲隨著環保意識抬頭，現在不少人選購機車都會選擇電動機車，以台灣來說，Gogoro還是最大宗，佔比國內電動機車市場高達7成以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲隨著環保意識抬頭，現在不少人選購機車都會選擇電動機車，以台灣來說，Gogoro還是最大宗，佔比國內電動機車市場高達7成以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，現在不少人選購機車都會選擇電動機車來進行更換，以台灣來說，Gogoro還是最大宗，佔比國內電動機車市場高達7成以上，然而從去年11月開始，發生電池老舊、斷電風波的事件，至今仍然還未完全解決，近日有不少Gogoro車主到換電站更換電池時，發現越來越多車主會在「電池上面進行斷電標註」，甚至有車主被官方惹到理智線斷掉，直接在電池上大罵，讓騎乘油車的機車族也支持表示：「都已經幾個月了，不趕快改進到底在幹嘛，罵到官方醒為止」。

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一名網友在臉書社團「Gogoro Taiwan Club」貼文指出「去換電的時候看到的，對不起，我笑了！」只見貼出的照片，該Gogoro的電池在上一位車主歸還之後，拿出奇異筆在電池上寫下「一直斷斷，幹XX」直接把不滿的情緒給表達出來；也有人在電池上下都寫上「會斷電FXXK」，暴怒提醒官方電池已經故障應該要盡快收回，同時也要其他車主不要換到有問題的電池。

▲Gogoro車主忍不了斷電風波至今還未處理好，憤而在電池上開始註記會斷電的電池，提醒其他車主之餘，也是提醒官方快點收回有問題的電池。（圖/Gogoro Taiwan Ciub ）
▲Gogoro車主忍不了斷電風波至今還未處理好，憤而在電池上開始註記會斷電的電池，提醒其他車主之餘，也是提醒官方快點收回有問題的電池。（圖/Gogoro Taiwan Club）
貼文曝光後，高達4.5萬人按讚此篇貼文，不少Gogoro車主都出面表示「不要覺得奇怪，大家都被逼到理智線斷掉了，知道在台北騎車騎到一半斷電有多危險嗎？」、「完全合理啊，到底要斷電多久，電池到底要更新了沒，永遠換不到滿電電池，真的快煩死了」、「我都想把車給賣了，以前三天換一次電池，現在每天都要換」、「支持在壞電池寫上提醒其他車主啊，官方一直不積極處理，車主只能自救好嗎？」

Gogoro斷電風暴延續5個月！淘汰老舊電池太慢車主超不爽

即便Gogoro在去年發生斷電風波時，已經對車主有祭出電池月租費折扣的補償，但從去年11月至今，已經有超過5個月的時間，《NOWnews》記者實際翻看Gogoro的相關社團，斷電以及電池老舊的問題仍然每天都被抱怨，甚至演變到現在，車主已經不耐煩到在電池上訴諸要求，顯然在汰換電池、更新設備的這點，Gogoro的官方速度以及積極度真的有待加強。

▲Gogoro近日不少車主在換電池時，在電池上寫上「會斷電」、「bad」等字樣，提醒官方應該前來檢修，也提醒其他車主不要換到有問題的電池。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲Gogoro近日不少車主在換電池時，在電池上寫上「斷電」的字樣，提醒官方應該前來檢修，也提醒其他車主不要換到有問題的電池。（圖/Gogoro Club Taiwan）
從貼文的留言當中，許多油車族也紛紛發聲力挺「車主不集體站出來，官方根本沒有積極處理，有些人可能覺得好笑，但真的輪到自己卡在路邊時，完全笑不出來」、「理想跟不上現實的殘酷，當Gogoro車越賣越多，電池老舊跟電池站供應不足時，就會發生這樣的事情，要永續經營就拿出態度，不是讓買車的用戶一直去受氣」。

防止斷電、換到不滿電電池暫時解法！善用APP尋找「超級充電站」

事實上，電池的壽命與否，一定跟所謂的循環次數有關，當電池被使用的越多次、版本越舊的時候，出現斷電、換不到滿電的機會一定更大，然而面對Gogoro官方目前還在持續優化的過渡期，建議Gogoro車主先下載「Gogoro Network APP」，先查找公司或者住家附近，是否有的「Super GoStation® 超級電池交換站」。

▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
所謂的「Super GoStation® 超級電池交換站」，其實是Gogoro從2020年開始所建置，站別特色跟一般電池交換站不同，該交換站至少都有提供超過100顆的電池，比較能避免熱區換電站在還沒充滿電就被換走的情況出現，許多車主家裡附近剛好有「超級換電站」，基本上都沒有太大換電困擾。

而判定「Super GoStation® 超級電池交換站」的方法，就是在APP地圖上顯示「綠色膠囊點」的話，表示這是推薦前往的超級換電站，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，如果你經常換到沒有滿電電池、經歷斷電風波的車主，不妨可以試看看哦！

▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站」，高機率可以換到滿電的電池。（圖/Gogoro官網）
▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站」，高機率可以換到滿電、比較不會斷電的電池。（圖/Gogoro官網）

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