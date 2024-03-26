防長者重症！「2族群」縮短肺炎鏈球菌疫苗 疾管署估12萬人受惠
衛福部疾管署今（26）日舉行例行記者會，並公布自3月21日起，65歲以上的「機構住民」及「洗腎患者」完成13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）後，間隔8週，即可再接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。疾管署副署長曾淑慧表示，一般來說接種PCV13後，需間隔1年才能接種PPV23，這次縮短間隔時間，預估約12萬名長者可受惠。
記者林志怡／台北報導
曾淑慧表示，依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，除高風險對象外，自3月21日起，65歲以上「機構住民」（包含入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家等機構者）及「洗腎患者」完成接種PCV13後，間隔8週，即可接續接種PPV23。
此外，曾淑慧表示，目前居住於機構中的65歲以上長者約8萬人、65歲以上且有洗腎者約4萬，雖兩者可能會有重疊，但預估約有12萬人可縮短疫苗間隔時間，提醒曾接種過PCV13（或PCV15）者，間隔至少8週再接續完成1劑PPV23。
曾淑慧也指出，從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可接種1劑PCV13，間隔至少8週，再接種1劑PPV23；曾經接種PPV23者，間隔至少1年再接種1劑PCV13。
疾管署也呼籲，已接種PCV13之65歲以上高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）、機構住民及洗腎患者，間隔8週後，請儘速安排再接種1劑PPV23。