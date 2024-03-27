萌翻！歡慶兒童節 統一布丁５款限量造型包裝 網友敲碗瘋搶
每年兒童節，是孩子與家長同樂的日子，作為陪伴很多人長大的統一布丁，自然也不能錯過這樣的日子！為了歡慶兒童節，特別在7-ELEVEN獨家推出了三入小布丁限定造型包裝，萌翻網友的4款可愛交通工具造型，以及櫻花限定包裝，就這樣問世了！不管是出遊，還是親子野餐、送禮，都應景又適合。
生活中心／綜合報導
這次統一布丁推出了4款可愛交通工具造型+櫻花限定包裝，其中包含了巴士、火車、飛機、汽車以及櫻花。其中經典黃色系的巴士款，上面有超萌布丁司機與可愛小副駕，一起搭上統一布丁小巴出遊。火車款則是充滿元氣的藍色系，列車長配上可愛的火車煙囪，還沒上車的民眾要趕快囉！
除了大眾運輸，個人小轎車絕對也是必備款，粉色包裝又萌又甜，直接提回家；喜歡飛機的也不擔心，統一布丁綠色飛機造型盒，直接帶你暢遊各地！另外，這次還推出櫻花限定包裝，粉嫩又應景。五款特色造型包大人小孩都能開心提著走，不管是同樂會、兒童節慶祝，還是野餐、生日派對，都能吃的開心，又被造型包的萌度完整療癒。
統一布丁一路陪伴大家成長，這次在7-ELEVEN獨家推出可愛包裝，不管是外出出遊、親子野餐，還是想給朋友暖心送禮等，這五款造型都又萌又療癒，絕對是必須帶回家與親友好好分享的，即日起-4/16期間，只有在7-ELEVEN限定上市，數量有限售完為止，想要跟上這波可愛浪潮的民眾，千萬別錯過了！