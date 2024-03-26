樂天最正MC沒出走！艾融新制服照殺傷力太大 球迷嗨：看慣妳短髮
林艾融擁有一對微笑眼、32D極致身材及好口條，近年回歸樂天桃猿隊出任主持人工作，受封「中職最正MC」，同時兼任台啤電豹女，另有綜藝主持及通告和寫真作品。隨著新賽季開打日逼近，啦啦隊女孩的動向備受關注，艾融昨（25）日在粉專公布穿上樂天制服的全新形象照，等同宣告跟老東家續約，讓球迷不再懸著一顆心，「球場見，我還真的看習慣妳的短髮了！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的棚拍照片，艾融紮起俏麗小馬尾，身著樂天女孩經典紅白連身裙，放送甜美笑靨，小露兩條蜜大腿，另一張放下招牌俐落短髮，換上樂天女孩熱褲裝，畫面賞心悅目，配文寫下：「今年，New！開幕戰見！」預告現身月底的新球季賽場。
樂天女孩大將林襄、李多慧相繼出走，球迷對樂天女孩全新的陣容心情忐忑，不過在籃籃、陳怡叡、巫苡萱等人確定續留，如今艾融也和球迷於新球季賽事相約，網友紛紛表示：「居然」、「球場見，我還真的看習慣妳的短髮了」、「好期待2024樂天桃猿開幕戰，新莊開打」、「今年請多指教！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道