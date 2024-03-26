毛加恩出面解釋林書豪事件！坦承與治療診所熟識：責任全都由我扛

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天毛加恩在新莊體育館賽前接受媒體採訪，他強調林書豪並未使用禁藥，過去到現在都沒有用過，完全是靠職業態度建立起自己今天的成就。另外林書豪因為禁賽，所以無法角逐年度獎項，對此毛總透露，林書豪沒有太在意：「團隊總冠軍是他的目標，也是球隊目標，他還是以球隊為主，本來就不是追求自己的獎項來打球的。」
而關於爆出伊生診所醫療行為爭議，毛加恩坦言確實是自己認識的，雖然最後有些爭議，但出發點是好的，直言不想再責怪任何人，「所有責任由自己一肩扛」。
毛加恩也說，不會因為對方是自己朋友，而傷害球隊，自己用這種方式，主要是希望幫助他修復傷勢，至於忽略了運動員不能做靜脈雷射療法，這是自己的責任。
PLG相關聲明：
P. LEAGUE+ 今（19）日針對新北國王球員林書豪，誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法一事，主動調查並在國王球隊及球員皆積極主動配合之情況下，經調查後確認相關治療皆由球隊安排，該治療內容並無使用禁藥，惟其療法未符合WADA規定，在掌握具體狀況後，依照WADA政策與規定，以及聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第24.3條「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA 禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」處以林書豪禁賽5場、罰款新臺幣15萬元整。