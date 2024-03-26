《大學好聲音》未演先轟動！豪華評審團出爐 林宥嘉、吳克群坐鎮
由知名製作人詹仁雄操刀的新節目《大學好聲音》即將在今年5月底進行錄製，前來報名的參賽者不僅實力堅強，就連評審團都極其豪華。製作單位更積極邀請金曲歌王林宥嘉、創作才子吳克群、唱作才女孫盛希，還有金曲歌后艾怡良坐鎮，未演先轟動，令觀眾非常期待。
記者詹鎰睿／綜合報導
新節目《大學好聲音》因製作人詹仁雄在臉書的一篇文章引起音樂圈熱議，也釣出一眾民歌時期大咖歌手回覆，其中可見鄭怡、何方、范怡文等人都現身，而同樣是《大學城》出身的黃國倫則被太太寇乃馨強制報名參賽，表示黃國倫為了參加大學生歌唱比賽，回去就學也甘願，眾音樂人紛紛力挺，更感嘆應該要更早製作這樣的節目，表示相當期待。
值得一提的是，評審導師的名單也是相當華麗，傳聞目前擬邀的名單都是現今最當紅、最具實力的創作歌手，製作單位不但積極邀請近期發行正規新專輯《王》的林宥嘉、還有才剛加入滾石唱片的吳克群、以及金曲唱作才女孫盛希，另外，更邀來金曲歌后艾怡良坐鎮，將在唱作上為選手們提供全面性的指導與建議。
艾怡良更興奮表示：「迫不急待要看到選手實力，也希望有機會能為他們寫歌！」節目預計5月底錄製，官方IG也正積極徵求有潛力的參賽者加入。製作單位透露，前來報名的參賽者，大多都是實力優秀的潛力軍，其中還有年紀輕輕的選手具備現代流行曲的唱腔，在詮釋四五年級生的夯曲時卻毫不違和，別具一番風味。製作單位也表示，畢業前將在全台大學巡迴徵選，若對比賽有興趣，一定要留意踢帕娛樂的官方社群。
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