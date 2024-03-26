澳洲男稱為撿手機受困排水溝36小時！警調查後案情大逆轉：故意的
澳洲1位38歲男子，聲稱為了撿手機爬進排水溝結果受困其中，在地下水道呆了約36小時之後才獲救，男子身上有些擦傷且有失溫跡象，但接受治療後健康情況穩定。不過，當地警方調查後表示，男子疑似是發生車禍後肇逃所以躲在下水道，詳細案情仍待調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，一位名叫林伍德（James Lingwood）的布里斯本居民，於週一通報警方，稱有一位男子受困在地下水道內。警消接獲報案後出動，不到5分鐘就將男子救出。
男子聲稱自己是為了撿手機才爬進排水溝，當時地下道水深約到膝蓋，男子身上有些微擦傷且出現失溫跡象，但整體來說健康狀況穩定，接受治療後並無大礙。
報案民眾林伍德表示，自己禮拜天就發現男子在下水道內，當時詢問男子需要幫助嗎，男子回答「我可以從進來的地方出去」，於是林伍德就離開了。不料，禮拜一回來發現男子竟然還在下水道內，於是決定報警。
然而，警方表示事情似乎不像男子所稱撿手機那麼簡單，原來該位男子於周日下午開車與警車發生擦撞，之後在逃離現場時又與另輛轎車擦撞，男子接著棄車逃逸，並疑似因而躲進下水道內。
當地警方表示，「人們有時會做些什麼事情，真的是意想不到，總會有『驚喜』」。目前男子正在接受警方調查詢問，以釐清全案來龍去脈。