小林製藥紅麴風暴延燒！「這泡麵」遭質疑　日清急喊冤：我們沒用

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日媒報導指出，這些非預期成分可能是黴菌導致。最初有13名服用保健品的民眾出現浮腫、疲倦、尿液顏色深等症狀，其中6人住院，2人一度需要洗腎。目前最新傳出，有一名高齡患者自2021年開始服用含有紅麴成分的保健食品，因腎臟病死亡。另外在26日時，又傳出有50人住院，累計已經有76人健康受到危害。
小林製藥在24日時表示，自2016年來，已經向52家貿易公司與食品公司供應紅麴原料。公司生產的紅麴有2成用於自家產品，8成作為原料出售。小林製藥表示，基於與客戶的業務合作關係，不會透露提供紅麴的廠商名單。目前已知「寶酒造」宣布主動召回使用小林製藥紅麴作為著色劑的氣泡酒；紀文食品也宣布回收使用紅麴的「烏賊鹽辛」。
不過近來日清暢銷產品「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵，也因成分上寫的「紅麴色素」也意外遭受池魚之殃。一張顯示出天婦羅蕎麥麵含有紅麴色素的照片在社群平台X（舊稱推特）在網路上引發討論，網友紛紛擔心表示，「我家有大量咚兵衛囤貨，該怎麼辦？」、「我需要去檢查腎功能嗎？」，也有人指出，「不像保健品那樣吃下大劑量，應該就沒關係吧。」
對此，日清接受《J-CAST NEWS》訪問時表示，「我們沒有使用小林製藥的任何紅麴原料」。
另外還有一款知名泡麵「紅狐狸」豆皮烏龍麵的成分也出現「紅麴色素」，同樣也在網路引發討論。製造商東洋水產也出面澄清，「我們和小林製藥沒有直接業務往來」。
報導指出，除了泡麵、義大利麵等許多產品的成分都有含「紅麴色素」之外，蟹肉棒的成分也會有紅麴，軟糖和巧克力大多也都會標示使用「紅麴」作為著色劑，餅乾也會標示「紅麴色素」。儘管可能與小林製藥沒有關係，但廠商都可能和日清、東洋水產一樣被迫出面回應。