否認訪美是修復之旅 盧秀燕：中市府和AIT互動極好且密切
台中市長盧秀燕身為國民黨下屆總統候選人熱門人選，是否到美國「面試」引起高度關切。盧秀燕今天接受專訪時透露，自己會出訪美國，但不一定是今年。盧秀燕曾公開反對萊豬進口，她否認赴美是「修復之旅」，強調市府這幾年和AIT「互動極好且密切」，也相信美國是民主國家，對不同言論、看法都能接受。
記者顏幸如／台中報導
外界關心盧秀燕出訪事宜，她今（26）日中午接受Yahoo TV《今天誰來沛》鍾沛君專訪時表示，世界各大城市與國家一定有外交與出訪，只是因疫情關係，過去3、4年沒進行，正常的城市外交才被放大檢視。
盧秀燕指出，過去台中市和不同城市有互訪情誼，美國是台灣很重要的盟邦、很多城市和美國有密切往來，因此她不會排除訪美，至於會在哪個年度、先去哪個城市，將交給幕僚進行專業評估。
對於盧秀燕曾因公開反對進口萊豬，2020年與AIT（美國在台協會──前處長酈英傑鬧不愉快。被綠營指訪美行程將是「修復之旅」，盧秀燕笑說「大家想太多了」，中市府這幾年和AIT互動極好且密切，不會受個別議題影響。她提醒大家別小看美國的民主，民主國家能接受不同言論、互相理解尊重。大家為自己的國家利益，本來就會各有不同的思考或表達方法，若過度放大，可能流於政治化。