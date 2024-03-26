日本追許光漢《青春18x2》8大電影場景 一秘境拍櫻花與晴空塔同框

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位在淺草的隅田公園，距離晴空塔走路僅10分鐘，是「日本賞櫻名勝100選」之一，可欣賞粉嫩綻放的染井吉野櫻和大島櫻。
而今年櫻花季到來，「東武塔晴空塔股份有限公司」今日也發新聞稿大推至晴空塔賞櫻，東京晴空塔高達634公尺，又被譽為世界第一高塔，塔內共有2個觀景台，從入口搭乘高速電梯到達350公尺的「天望甲板」僅需50秒，電梯內的主題會依照四季有不同佈置。
塔內併有購物商城「 東京晴空街道 」，有各式特色店與伴手禮店，例如刀具專門店「TOWER KNIVES 東京」、食品模型專門店「元祖食品模型屋」、高級筷子專門店「銀座 夏野」；餐廳則推薦淺草起家的人氣味噌湯專門店「MISOJYU」以精緻又美味的味噌湯、飯糰套餐擄獲大心，亦或是位於東京晴空塔Solamachi Dining中最高樓的31樓「Skytree View」當中的日本料理「國見」，每天有限量北海道直送的螃蟹及各式日本酒。
並可步行在SU
2. 東急澀谷卓越大飯店
是Jimmy與同事聚餐之處，旅客不僅能從機場直達，更能從飯店房間拍攝著名的「澀谷十字路口」，Klook可直接預訂飯店。
3. 《灌籃高手》經典畫面「鐮倉高校前車站平交道口」
位在神奈川鎌倉市、湘南海海濱的鐮倉高校前車站平交道口，是日本熱血籃球動漫《灌籃高手》的知名場景，也是片中Jimmy展開旅程的起始點。
4. 鐮倉最熱門的海水浴場「由比濱海邊」：
由比濱海邊每年夏季吸引大量遊客前往戲水，也是鎌倉煙火大會的會場，片中Jimmy來到由比濱海邊，回憶起從前和Ami與好友，在海邊玩樂的美好時光。
5. 新瀉知名滑雪渡假區「New Greenpia津南」：
津南為世界降雪量最大地區之一，New Greenpia津南設有5條滑道，雪季期間也推出全新的放天燈體驗；電影後段，Jimmy和網咖店員一起來到度假區放天燈，並回憶起與Ami在台灣的浪漫時刻。
6. 新瀉花火之都門戶「長岡車站前大道」：
新瀉長岡市是「日本三大花火之都」之一，每年長岡祭不僅會施放直徑90公分的煙火球，更有全長約2公里的「鳳凰重生」祈願煙火，長岡車站更是片中Jimmy某天晚上抵達的車站。
7. 長野知名歷史景點「松本城」：
位在輕井澤附近的長野松本市，坐擁「日本五大國寶城」之一的松本城，是Jimmy在居酒屋遇到劉大哥（張孝全飾）後，一起在街上散步經過的絕美古城。
8. 長野浪漫車站「只見車站」：
擁有「世界最浪漫鐵道」之稱的只見線，沿途風景優美，是眾多鐵道迷與攝影愛好者醉心的鐵道路線；片中Jimmy乘坐JR鐵路前往Ami的家鄉，最終的目的地即為「只見車站」。
以上景點皆可透過JR東日本鐵路周遊券（東北地區）或JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）抵達。