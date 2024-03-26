雲端發票超常中獎！公認「4大最好用APP」　內行下載這款中1000萬

日本追許光漢《青春18x2》8大電影場景 一秘境拍櫻花與晴空塔同框

▲許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，有不少場景都是在日本拍攝，Klook點出了8大取景地，其中的晴空塔周邊隅田公園更是現在熱門的賞櫻景點。(圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供)
▲許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，有不少場景都是在日本拍攝，Klook點出了8大取景地，其中的晴空塔周邊隅田公園更是現在熱門的賞櫻景點。(圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供)

記者葉盛耀/綜合報導

由許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，講述一對年輕男女在台灣相遇，男主角Jimmy（許光漢飾演）在相隔18年後決定踏上日本獨旅，尋訪女主角Ami（清原果耶飾演）的家鄉，除了電影感人，多個電影取景地預期將成為熱門打卡點！Klook點出了8大取景地，其中的「隅田公園」是「日本賞櫻名勝100選」之一，現在赴日賞櫻正是時候，當然「東武塔晴空塔股份有限公司」也提醒遊客到了這裡也別忘記逛逛晴空塔，記者本人更推薦走到情空塔旁的東武橋，橋畔的河津櫻樹是許多攝影愛好者們熱門拍照去處，能同框拍到櫻花與晴空塔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 東京晴空塔旁的賞櫻熱點「隅田公園」
位在淺草的隅田公園，距離晴空塔走路僅10分鐘，是「日本賞櫻名勝100選」之一，可欣賞粉嫩綻放的染井吉野櫻和大島櫻。

而今年櫻花季到來，「東武塔晴空塔股份有限公司」今日也發新聞稿大推至晴空塔賞櫻，東京晴空塔高達634公尺，又被譽為世界第一高塔，塔內共有2個觀景台，從入口搭乘高速電梯到達350公尺的「天望甲板」僅需50秒，電梯內的主題會依照四季有不同佈置。

塔內併有購物商城「 東京晴空街道 」，有各式特色店與伴手禮店，例如刀具專門店「TOWER KNIVES 東京」、食品模型專門店「元祖食品模型屋」、高級筷子專門店「銀座 夏野」；餐廳則推薦淺草起家的人氣味噌湯專門店「MISOJYU」以精緻又美味的味噌湯、飯糰套餐擄獲大心，亦或是位於東京晴空塔Solamachi Dining中最高樓的31樓「Skytree View」當中的日本料理「國見」，每天有限量北海道直送的螃蟹及各式日本酒。

並可步行在SUMIDA RIVER WALK橋上以最短距離來往淺草及東京晴空塔之間，可欣賞盛開的櫻花，並途經隅田公園。記者本人則大推東京晴空塔下的東武橋畔，有高聳河津櫻，每年3月初至3月下旬，總吸引大批攝影迷們熱門拍照去處，能同框拍到櫻花與晴空塔。

▲東武橋畔有高聳河津櫻，每年3月總吸引大批攝影迷們熱門拍照去處，能同框拍到櫻花與晴空塔。（圖／記者葉盛耀攝）
▲東武橋畔有高聳河津櫻，每年3月總吸引大批攝影迷們熱門拍照去處，能同框拍到櫻花與晴空塔。（圖／記者葉盛耀攝）
2. 東急澀谷卓越大飯店
是Jimmy與同事聚餐之處，旅客不僅能從機場直達，更能從飯店房間拍攝著名的「澀谷十字路口」，Klook可直接預訂飯店。

3. 《灌籃高手》經典畫面「鐮倉高校前車站平交道口」
位在神奈川鎌倉市、湘南海海濱的鐮倉高校前車站平交道口，是日本熱血籃球動漫《灌籃高手》的知名場景，也是片中Jimmy展開旅程的起始點。

4. 鐮倉最熱門的海水浴場「由比濱海邊」：
由比濱海邊每年夏季吸引大量遊客前往戲水，也是鎌倉煙火大會的會場，片中Jimmy來到由比濱海邊，回憶起從前和Ami與好友，在海邊玩樂的美好時光。

▲「由比濱海邊」讓Jimmy回憶起和Ami與好友們在海邊玩樂的美好時光。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲「由比濱海邊」讓Jimmy回憶起和Ami與好友們在海邊玩樂的美好時光。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
5. 新瀉知名滑雪渡假區「New Greenpia津南」：
津南為世界降雪量最大地區之一，New Greenpia津南設有5條滑道，雪季期間也推出全新的放天燈體驗；電影後段，Jimmy和網咖店員一起來到度假區放天燈，並回憶起與Ami在台灣的浪漫時刻。

▲「New Greenpia津南」讓Jimmy回憶起與Ami在台灣放天燈的浪漫時刻。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲「New Greenpia津南」讓Jimmy回憶起與Ami在台灣放天燈的浪漫時刻。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
6. 新瀉花火之都門戶「長岡車站前大道」
新瀉長岡市是「日本三大花火之都」之一，每年長岡祭不僅會施放直徑90公分的煙火球，更有全長約2公里的「鳳凰重生」祈願煙火，長岡車站更是片中Jimmy某天晚上抵達的車站。

7. 長野知名歷史景點「松本城」：
位在輕井澤附近的長野松本市，坐擁「日本五大國寶城」之一的松本城，是Jimmy在居酒屋遇到劉大哥（張孝全飾）後，一起在街上散步經過的絕美古城。

8. 長野浪漫車站「只見車站」：
擁有「世界最浪漫鐵道」之稱的只見線，沿途風景優美，是眾多鐵道迷與攝影愛好者醉心的鐵道路線；片中Jimmy乘坐JR鐵路前往Ami的家鄉，最終的目的地即為「只見車站」。

以上景點皆可透過JR東日本鐵路周遊券（東北地區）或JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）抵達。

▲Jimmy搭乘有「世界最浪漫鐵道」之稱的只見線，前往Ami的家鄉「只見車站」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲Jimmy搭乘有「世界最浪漫鐵道」之稱的只見線，前往Ami的家鄉「只見車站」。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）

搶便宜飛日賞櫻還有機會！捷星航空今開賣　飛東京、大阪1893元起

櫻花季將至！此生必去日韓賞櫻景點整理　這裡有上帝視角美到哭

旅展搶便宜！日本泡溫泉4天19900、韓國賞櫻4天11900　團費促銷了

日本櫻花季到了！期間限量「大布丁」開賣　在地人超愛：每年必吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞