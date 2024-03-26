「IKIGAI燒肉」插旗信義！最低免300元吃超飽　限3天9折、送肉盤

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「IKIGAI 燒肉專門店」主打高貴卻平價的精緻燒肉套餐，日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元以下就可以吃得到，最便宜「歐式香草雞腿」套餐只要280元，且套餐都有味噌湯、白飯吃到飽，每日現做五種獨家佐料，和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽，其中蒜片、泡菜等小菜都可免費續一次，套餐還有附生菜、飲料，280元就能吃超飽。
並且歡慶2號店開幕，推出全新菜色，美國牛肉最高等級「Prime級嫩肩牛肉套餐」，口感軟嫩肉香四溢的「活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐」。同時單人開幕套餐優惠，包含美國PR嫩肩套餐、日本竹葉魚板和杏鮑菇，享87折優惠價688元（原價785元）；雙人開幕套餐，則有美國PR嫩肩套餐、活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐、鮮海大蝦2隻和日本竹葉魚板，享優惠價1268元（原價1410元）。
還有，針對吃燒肉也想吃海鮮的人，更推出點套餐再加價368元，即可獲得鮮海大蝦2隻、鮮小花枝和日本竹葉魚板，以76折的優惠就可額外享有豐富的海鮮。
2號店試營運期間3/27-3/29更推出嚐鮮價9折優惠；3/30~4/30開幕期間，凡至店內用餐並於google留下五星評論，限量送牛胸腹肉100g一份（一個帳號限送一份）。
此外，除了IKIGAI 燒肉專門店插旗信義區外，金色三麥提團旗下首間「BLAH BLAH 」啤酒BAR，主打自助取酒牆，超過萬種口味，預計將在3月29日於新光三越A8開幕；視覺療癒系鬆餅屋 WOOSA，將於3月29日於A8開幕；「MMHG 湘樂餐飲集團」林泉主廚創日式居酒屋「inari Izakaya」，預計4月3日於A9開幕；A11 b2聯手美麗市場打造「Gen Z Market 漾市場」也即將在3/31與大家見面。