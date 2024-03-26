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「IKIGAI燒肉」插旗信義！最低免300元吃超飽　限3天9折、送肉盤

▲「IKIGAI 燒肉專門店」進軍餐飲一級戰區信義三越A8，套餐還有包含生菜、飲料。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「IKIGAI 燒肉專門店」進軍餐飲一級戰區信義三越A8，套餐還有包含生菜、飲料。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家國際餐飲旗下燒肉品牌「IKIGAI 燒肉專門店」，全台第二間門選擇進駐信義新光三越A8，看好獨食消費型態，主打一人燒肉套餐，最低280元起開吃，套餐內白飯、味噌湯無限吃到飽，還有小菜可免費續一次，3月27日起至3月29日有嚐鮮價9折優惠，3月30日起至4月30日前，留5星好評送胸腹肉100g一份。此外，新光三越A8還有多家新餐飲品牌入住，包括金色三麥集團旗下全台首間「BLAH BLAH 」自助啤酒Bar、療癒係鬆餅屋WOOSA、日式居酒屋「inari Izakaya」在近期陸續登場。

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「IKIGAI 燒肉專門店」業者表示由於首店在天母商圈創下佳績，每日來客數近千人，客單價約510元至520元，開業期間奪得大葉高島屋櫃位坪效冠亞軍。而2號店選在一級戰區信義三越A8，是看好信義商圈的人流量，預計業績有望成長3成以上，且今年將大舉展店，包括台南南紡、內湖科學園區門市有機會在下半年與顧客見面。

▲「IKIGAI 燒肉專門店」進軍餐飲一級戰區信義三越A8。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「IKIGAI 燒肉專門店」進軍餐飲一級戰區信義三越A8。（圖／記者鍾怡婷攝）
「IKIGAI 燒肉專門店」主打高貴卻平價的精緻燒肉套餐，日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元以下就可以吃得到，最便宜「歐式香草雞腿」套餐只要280元，且套餐都有味噌湯、白飯吃到飽，每日現做五種獨家佐料，和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽，其中蒜片、泡菜等小菜都可免費續一次，套餐還有附生菜、飲料，280元就能吃超飽。

並且歡慶2號店開幕，推出全新菜色，美國牛肉最高等級「Prime級嫩肩牛肉套餐」，口感軟嫩肉香四溢的「活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐」。同時單人開幕套餐優惠，包含美國PR嫩肩套餐、日本竹葉魚板和杏鮑菇，享87折優惠價688元（原價785元）；雙人開幕套餐，則有美國PR嫩肩套餐、活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐、鮮海大蝦2隻和日本竹葉魚板，享優惠價1268元（原價1410元）。

還有，針對吃燒肉也想吃海鮮的人，更推出點套餐再加價368元，即可獲得鮮海大蝦2隻、鮮小花枝和日本竹葉魚板，以76折的優惠就可額外享有豐富的海鮮。

2號店試營運期間3/27-3/29更推出嚐鮮價9折優惠；3/30~4/30開幕期間，凡至店內用餐並於google留下五星評論，限量送牛胸腹肉100g一份（一個帳號限送一份）。

▲美國PR嫩肩套餐550元，白飯升級「要辣不辣牛肉飯」加50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲美國PR嫩肩套餐550元，白飯升級「要辣不辣牛肉飯」加50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐，還有附贈生菜沙拉、飲料。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐，還有附贈生菜沙拉、飲料，單人套餐460元。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，除了IKIGAI 燒肉專門店插旗信義區外，金色三麥提團旗下首間「BLAH BLAH 」啤酒BAR，主打自助取酒牆，超過萬種口味，預計將在3月29日於新光三越A8開幕；視覺療癒系鬆餅屋 WOOSA，將於3月29日於A8開幕；「MMHG 湘樂餐飲集團」林泉主廚創日式居酒屋「inari Izakaya」，預計4月3日於A9開幕；A11 b2聯手美麗市場打造「Gen Z Market 漾市場」也即將在3/31與大家見面。

▲金色三麥提團旗下首間「BLAH BLAH 」啤酒BAR，主打自助取酒牆，超過萬種口味，預計將在3月29日於新光三越A8開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲金色三麥旗下首間「BLAH BLAH 」啤酒BAR，主打自助取酒牆，超過萬種口味，預計將在3月29日於新光三越A8開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）

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