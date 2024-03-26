特企／沉浸在 LASAI 的香氣中　尋找內心平靜

品牌創辦人分享，他們自身也是容易感到緊張焦慮的人。在尋求舒緩這些情緒的過程中，他們發現香氣能夠有效地幫助人們放鬆身心，進入一種平和的狀態。因此，他們致力於創造出能夠喚醒人們內在寧靜的香氛產品，希望透過香氣讓人們感受到冷靜沉穩的美好。
LASAI 的經典沐浴組是品牌的招牌商品，象徵著品牌的精神。這套產品不僅注入香氣的舒適感，還結合了植物特性，賦予每種香氛獨特的角色與意義，旨在不同心境下為用戶提供適切的慰藉。從謐靜的氣息到安癒的香氣，每一種都蘊含著深厚的情感與故事，鼓勵人們在繁忙的生活中找到片刻的寧靜。
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顧客的反饋是品牌成長的重要動力。許多回購的顧客會在訂單上留下他們對 LASAI 香氣的感受，這些真實的聲音成為支撐品牌繼續前進的核心。正是這樣的支持，讓品牌更加堅信在創業路上不是孤單一人。
LASAI 夢想著開發更多元的香氛產品，參與並陪伴大家生活中的每一個時刻。品牌與台灣在地專業工廠的合作，不僅展現了對高品質的堅持，也彰顯了對台灣製造的驕傲。除了增加實體銷售地點，品牌也期待透過異業合作，將獨特的香氣融入不同的作品中，讓更多人感受到 LASAI 的魅力。
從創立初衷到未來規劃， LASAI 透過每一個細節的堅持， LASAI 希望將寧靜的力量帶入每個人的生活，讓世界感受到來自台灣的美好香氣。