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全家7折、7-11即期品太夯！最新月光寶盒表瘋傳　黃金打折時段曝

▲超商的打折商品一直都深受許多人喜愛，像是7-11每到晚上8點時，就會貼上65折的貼紙。（圖/Dcard）
▲超商的打折商品一直都深受許多人喜愛，像是7-11每到晚上8點時，就會貼上65折的貼紙。（圖/Dcard）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商、超市密度都非常高，加上販售的品項應有盡有，帶給民眾無限的便利，尤其是上班族經常可以在超商就能靠微波食品輕鬆解決一餐，然而隨著店面數量多，一定會有所謂剩食的問題，近幾年許多店家為了不浪費食物，都推出折扣來讓民眾撿便宜，像是7-11的「65折i珍食」、全家的「7折友善食光」等等，一直都是月底錢包快見底時，許多人的飲食來源之一，又被網友稱為是「月光救星」。《NOWnews》特別整理出台灣四大超商、超市龍頭全聯的最新打折時段，提供給民眾一文看懂。

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四大超商月光寶盒時間表！這間每天打折2次

📍7-11打折時段（65折i珍食）
早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。

📍全家打折時段（7折友善食光）
下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。

📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）
下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。

📍OK便利商店打折時段（6折）
下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。

▲月光寶盒時間圖。（圖/NOWnews社群中心製）
▲四大超商以及全聯「月光寶盒時間表」最新版本，7-11每天鮮食有打折兩個時段，而所有通路在晚上8時至9時30分黃金交錯。（圖/NOWnews社群中心製）
《NOWnews》記者較常到7-11消費，雖然每天有兩次打折的時段，不過還是晚上折扣的品項跟折扣幅度比較多，早上的折扣只有8折，晚上則有65折。這裡也提供大家一個小撇步，如果你常去的超商門市屬於「辦公商業大樓內」或者是「附近的門市」，通常週六週日都是上班族的休息日，晚上打折的品項就會比較多元，而抓準打折時間準時抵達以及利用APP查詢（全家以及7-11），就能每天都吃到不同折扣的商品哦！

全聯8折、6折不一定！每天黃金三時段搶便宜

然而除了四大超商之外，全聯因為有販售生鮮蔬果、麵包的緣故，所以也經常性的天天打折，一般來說分成三個時段，包括「開店一小時內」有今天過期的生鮮蔬果打折、「下午四點後」是第二波打折時段、最後則是「晚上9點過後」。

▲全聯6折即期品許多婆媽都愛買，內行都在「全聯一開店」以及「下午4點前後」去逛，經常撿到寶。（圖/全聯好物老實說）
▲全聯6折即期品許多婆媽都愛買，內行都在「全聯一開店」以及「下午4點前後」去逛，經常撿到好物。（圖/全聯好物老實說）
記者曾經實測在「下午4點」以及「晚上9點過後」前往全聯購物，架上都有8折以及6折不定期的優惠，曾經買到原價92元的豬肉片，打6折之後只要55元，非常的便宜；另外甜點麵包類因為都不能過期食用，在超過9點時，通常都是6折起跳，像是日前記者就買到5片吐司只要28元的超低價，冰在冷凍庫隔天吃也是沒問題。不過要特別注意，通常這種打折的肉品都是當天就到期，切記不要買太多，或是塞在冷凍庫保存以為這樣可行，吃壞肚子那可就本末倒置囉！

五大通路黃金交叉時段曝光！每日限時1個半小時最便宜

綜觀來說，不管是四大超商還是全聯，五個通路在晚上的八點至九點半是「打折黃金時段」，每一家都剛好在這些時段都有商品正在出清打折，因此也是最好撿便宜的時段，不僅不會讓剩餘的食物被浪費掉，同時又能拯救小資族的荷包，這張最新的「月光寶盒時間表」一定要好好收藏才行！

▲7-11每天都有兩個打折時段，65折超優惠價格，吸引許多小資族購買。（圖/7-11全家個新品分享區）
▲7-11每天都有兩個打折時段，早上8折、晚上65折，優惠價格吸引許多小資族購買。（圖/7-11全家各超商新品分享區）

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