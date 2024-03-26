全家7折、7-11即期品太夯！最新月光寶盒表瘋傳　黃金打折時段曝

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📍7-11打折時段（65折i珍食）
早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時段（7折友善食光）
下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）
下午6時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（6折）
下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
《NOWnews》記者較常到7-11消費，雖然每天有兩次打折的時段，不過還是晚上折扣的品項跟折扣幅度比較多，早上的折扣只有8折，晚上則有65折。這裡也提供大家一個小撇步，如果你常去的超商門市屬於「辦公商業大樓內」或者是「附近的門市」，通常週六週日都是上班族的休息日，晚上打折的品項就會比較多元，而抓準打折時間準時抵達以及利用APP查詢（全家以及7-11），就能每天都吃到不同折扣的商品哦！
全聯8折、6折不一定！每天黃金三時段搶便宜
然而除了四大超商之外，全聯因為有販售生鮮蔬果、麵包的緣故，所以也經常性的天天打折，一般來說分成三個時段，包括「開店一小時內」有今天過期的生鮮蔬果打折、「下午四點後」是第二波打折時段、最後則是「晚上9點過後」。
記者曾經實測在「下午4點」以及「晚上9點過後」前往全聯購物，架上都有8折以及6折不定期的優惠，曾經買到原價92元的豬肉片，打6折之後只要55元，非常的便宜；另外甜點麵包類因為都不能過期食用，在超過9點時，通常都是6折起跳，像是日前記者就買到5片吐司只要28元的超低價，冰在冷凍庫隔天吃也是沒問題。不過要特別注意，通常這種打折的肉品都是當天就到期，切記不要買太多，或是塞在冷凍庫保存以為這樣可行，吃壞肚子那可就本末倒置囉！
五大通路黃金交叉時段曝光！每日限時1個半小時最便宜
綜觀來說，不管是四大超商還是全聯，五個通路在晚上的八點至九點半是「打折黃金時段」，每一家都剛好在這些時段都有商品正在出清打折，因此也是最好撿便宜的時段，不僅不會讓剩餘的食物被浪費掉，同時又能拯救小資族的荷包，這張最新的「月光寶盒時間表」一定要好好收藏才行！