天氣預報／明短暫放晴！週四北台灣「連5天下雨」　清明節天氣曝

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黃恩鴻指出，明天僅東半部有局部短暫雨，其它各地多雲到晴，氣溫方面，北台灣和宜蘭早晚感受較涼，低溫攝氏16至17度，中南部低溫則是攝氏20至22度，白天氣溫回升，北部、東半部高溫攝氏24至26度，中南部仍可以來到攝氏29至31度。
週四東北季風減弱，氣溫進一步上升，全台各地早晚低溫約攝氏20至23度，白天高溫北台灣、東半部可以來到攝氏27至29度，中南部則是29至31度，這樣的氣溫預計會持續到週末。
週四深夜鋒面通過 週末天氣越來越不穩定
黃恩鴻說明，週四深夜至週五（3/29），將有一波微弱鋒面通過，屆時北部、東半部轉有局部短暫雨，週五下半天雨勢會慢慢趨緩，不過鋒面通過後並沒有冷空氣跟著南下，因此氣溫變化不大。
週六至下週一（3/30至4/1），另一道鋒面在台灣北部海面出現，因此台灣環境水氣增多，降雨的區域轉為「北部、東北部及中部山區」有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，且同樣沒有冷空氣影響，各地天氣仍較溫暖。
清明連假天氣不穩 北東仍因鋒面有雨
針對清明連假天氣，黃恩鴻指出，以氣象署目前預報來看，下週二、下週三（4/2、4/3）是降雨的空擋，不過清明節、下週五（4/4、4/5）當天又會有鋒面通過，預期北部、東半部會轉有局部短暫陣雨，其餘各地多雲，氣溫則因為沒有冷空氣，還是體感溫暖，春季天氣變化大，請民眾持續留意最新天氣預報資訊。