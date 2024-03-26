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天氣預報／明短暫放晴！週四北台灣「連5天下雨」　清明節天氣曝

▲明天鋒面不再影響，各地降雨趨緩，早晚氣溫較低，但白天感受舒適。。（圖／記者陳明安攝）
▲明天鋒面不再影響，各地降雨趨緩，早晚氣溫較低，但白天感受舒適。。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

明（27）日天氣放晴、氣溫略微回升！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面不再影響，各地降雨趨緩，只有東北季風在早晚帶來偏涼的氣溫，白天全台都算溫暖，週四（3/29）起氣溫進一步回升，北台灣白天也可以來到攝氏28度，不過鋒面在週四深夜抵達，週末期間整個中部以北都有較明顯降雨，清明連假則預估也有一波鋒面，氣象署持續觀察。

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明天天氣早晚偏涼　東北季風逐漸減弱

黃恩鴻指出，明天僅東半部有局部短暫雨，其它各地多雲到晴，氣溫方面，北台灣和宜蘭早晚感受較涼，低溫攝氏16至17度，中南部低溫則是攝氏20至22度，白天氣溫回升，北部、東半部高溫攝氏24至26度，中南部仍可以來到攝氏29至31度。

週四東北季風減弱，氣溫進一步上升，全台各地早晚低溫約攝氏20至23度，白天高溫北台灣、東半部可以來到攝氏27至29度，中南部則是29至31度，這樣的氣溫預計會持續到週末。

▲明天早晚偏涼，低溫探16度，週四後全台都是溫暖氣溫，一路持續到週末。（圖／中央氣象署提供）
▲明天早晚偏涼，低溫探16度，週四後全台都是溫暖氣溫，一路持續到週末。（圖／中央氣象署提供）
週四深夜鋒面通過　週末天氣越來越不穩定

黃恩鴻說明，週四深夜至週五（3/29），將有一波微弱鋒面通過，屆時北部、東半部轉有局部短暫雨，週五下半天雨勢會慢慢趨緩，不過鋒面通過後並沒有冷空氣跟著南下，因此氣溫變化不大。

週六至下週一（3/30至4/1），另一道鋒面在台灣北部海面出現，因此台灣環境水氣增多，降雨的區域轉為「北部、東北部及中部山區」有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，且同樣沒有冷空氣影響，各地天氣仍較溫暖。

▲因鋒面影響，週四至下週一都會有雨勢，其中北台灣降雨較為持續。（圖／中央氣象署提供）
▲因鋒面影響，週四至下週一都會有雨勢，其中北台灣降雨較為持續。（圖／中央氣象署提供）
清明連假天氣不穩　北東仍因鋒面有雨

針對清明連假天氣，黃恩鴻指出，以氣象署目前預報來看，下週二、下週三（4/2、4/3）是降雨的空擋，不過清明節、下週五（4/4、4/5）當天又會有鋒面通過，預期北部、東半部會轉有局部短暫陣雨，其餘各地多雲，氣溫則因為沒有冷空氣，還是體感溫暖，春季天氣變化大，請民眾持續留意最新天氣預報資訊。

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