法院認證徐若瑄「非王力宏小三」 林心如：本來就不是事實
藝人林心如今（26）日出席家扶基金會活動，日前她PO出跟好朋友徐若瑄聚會的照片，剛好同一天就發生王力宏告贏微信某公眾號「出軌徐若瑄」的造謠官司，林心如被問到徐若瑄洗刷污名的心情，她說：「我本來就知道不是事實，（判決）只是讓大家更清楚一點。」
記者羅凌筠／台北報導
徐若瑄離婚3個月，情斷新加坡富商前夫李雲峰，提到姊妹淘的心情？林心如說：「我們沒有特別聊這些，上次見面是去年的時候，因為她飛來飛去嘛，好不容易她有工作空檔，我就跟她喝杯咖啡，聊聊天。」
近日女星蔡沐妍帶女兒上節目表演大提琴，不滿遭主持人調侃而怒撕小S，林心如被問到怎麼看待小朋友表演才藝這件事？她先翻了個白眼，笑喊記者無聊，接著才分享：「女兒不用我講，她會主動想要表演給大家看。」女兒一共學了鋼琴、跳舞、游泳、畫畫等好幾門課程。
7歲女兒乖乖從4歲開始學鋼琴，林心如說：「我其實不是屬於強迫型的，我只想讓她找到有興趣的東西，所以我不會逼她每天一定要練1小時，前幾年老師每周上課1小時，她彈不出一個調，現在她已經可以完整彈出好幾首曲子，就自己每天花半個小時去練，我覺得這樣就OK了。」
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