逾2成家長最近曾體罰！孩子不講心事　林心如曝育兒秘招：深呼吸

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2024年再進行《父母對教養的看法調查》，發現有2成家長近1個月曾體罰孩子，進一步了解，曾體罰孩子的家長中逾8成 認為「體罰是一種可接受的教養方式」、「父母有權利體罰孩子」，逾3成認為「體罰不會對孩子造成傷害」，教養觀點存在風險因子高。
家扶基金會表示，在保護因子中，雖有6成家長認為「體罰會傷害到孩子的身心」、4成2認為「體罰會對親子關係造成負向影響」、3成9覺得「體罰是一種暴力行為」等觀點，但在教養現場能否適性拿捏，特別是在「第一線」面對的是未成年、無助的孩子們，更讓人憂心。
家扶基金會進一步對2個年度的教養看法調查作比較，發現「體罰後對親子關係的影響」在兒少與家長感受上的百分比差距甚大，包括「擔心不被父母接納」為2成4、「減少與父母溝通」3成、「不願向父母分享心事」3成3、甚至「無法自在的接近父母」為4成4，感受差距最多，顯見體罰對親子關係帶來的是負面影響，更與家長管教原意背道而馳。
為幫助服務家庭，家扶基金會計畫性推動親職教育方案，促進家長正向教養、提升保護因子。小捷的媽媽因教養及照護長照家屬等壓力，曾以體罰管教，家扶社工在育兒路上陪伴支持家長，將ACT安全養育孩子課程服務引入，並追蹤反饋所帶來的改變，幫助家長持續合適的教養技巧。
小捷媽媽分享，以前希望讓孩子快點聽話，曾急用體罰，回想起來孩子恐懼的表情，讓我又心疼又挫折；現在學到的技巧，如用「回應」取代「反應」，理性地和小孩溝通，母女關係也更親密，小捷還說喜歡現在的媽媽呢！
首度代言家扶「用愛包圍」的林心如分享，身為父母會有說不出口的壓力，而其實孩子也有不懂表達的困難，拍攝代言廣告時就讓她非常有感觸。
林心如說，自己非常能同理父母要面臨蠟燭兩頭燒的壓力，她也有理智線快到臨界點或壓力爆棚的時候，會先停住，然後深呼吸3秒，務必讓自己冷靜下來，再情緒平和地跟小孩對話；家扶基金會推動的快樂親子5步驟「不閉打小孩」，好記又實用，可以幫助大家時時提醒自己，好好的與孩子互動。
「不閉打小孩」包括「不」要生氣，深呼吸10下；「閉」上眼睛，靜心10分鐘；「打」給家扶，求助家扶專線；「小」孩抱抱，擁抱孩子10秒鐘；「孩」要大笑，與孩子大笑10聲。
家扶基金會執行長周大堯指出，家扶積極推動親職教育，每年提供逾千位兒少與家長進行心理創傷復原服務、近3,000戶家庭處遇及追蹤輔導服務。今年用愛包圍計畫籌募目標為3,000萬元，期望各界響應，一起幫助遭受不當對待孩子能早日走出傷痛；今年更再次與人氣插畫家「貓爪抓」聯名推出義賣品「收納提袋+運動毛巾組」，每組428元並加贈米塔集團餐券，歡迎大家踴躍支持，一起陪伴孩子好好長大。