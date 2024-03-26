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特企／「純愛酒場」創業夢想的實踐與夜生活的新篇章

▲「純愛酒吧」最受歡迎的兩款酒——「早春和夏日拾度」，其實並未刻意定位為招牌酒款。（圖／品牌提供）
▲「純愛酒吧」最受歡迎的兩款酒——「早春和夏日拾度」，其實並未刻意定位為招牌酒款。（圖／品牌提供）

本報訊

在台南市的一角，由一群共享著對夜晚繁華的熱愛與對酒精魅力的追求的朋友共同創立了「純愛酒場」。這不僅是一間酒吧，它是一場關於夢想、熱情與創新的實踐。從理念的孕育到品牌的打造，每一步都體現了創辦人們對這個特殊場所的期望與努力。

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「純愛酒場」的誕生源於創辦人們共同的愛好與興趣。他們希望打造一個既放鬆又歡樂的飲酒環境，讓每位走進酒吧的客人都能暫時拋開日常生活的壓力，享受純粹的歡樂時光。酒吧推出的「喝到飽」方案，目的是讓客人能夠在不受經濟壓力的狀態下，品嚐到高品質的調酒。
 

▲創辦團隊希望在事業穩定成長的基礎上，與慈善機構合作，支持社會公益，特別是流浪動物的護理。
▲創辦團隊希望在事業穩定成長的基礎上，與慈善機構合作，支持社會公益，特別是流浪動物的護理。（圖／品牌提供）
「純愛酒場」的名稱來自於股東方先生對於日本動漫《咒術迴戰》中角色乙骨憂太的喜愛。乙骨憂太，被稱為純愛戰士，象徵著純粹與愛。LOGO的設計亦融入了這份純真與熱情，傳遞出品牌核心的精神。

「純愛酒吧」最受歡迎的兩款酒——「早春和夏日拾度」，其實並未刻意定位為招牌酒款。這兩款酒的受歡迎，源於它們獨特的味道組合：清新順口、甜中帶酸，使人不自覺地一杯接一杯。這些飲品的調配過程充滿了創意與實驗，是由創辦人們和朋友共同嘗試、調整至完美平衡的結果。

酒吧自開業以來，收到了無數正面的顧客回饋。其中，一位顧客的真誠鼓勵，表達了對酒吧深切的喜愛。外國客人的狂歡經歷，展示了酒吧能夠跨越文化界限，成為不同背景人士共享快樂的地方。而一位客人的意外滑落事件，則成為了一個既危險又搞笑的回憶。


眼光放遠，創辦團隊夢想著建立一個「純愛集團」，橫跨酒吧、餐飲及其他多元領域。短期內，他們希望提升營業額並穩固客源。中期，計劃改善店內環境，提升顧客體驗。長期則希望在事業穩定成長的基礎上，與慈善機構合作，支持社會公益，特別是流浪動物的護理。

「純愛酒場」是台南夜生活的一道亮麗風景，是一個夢想成真的見證。這裡集結了創意、熱情與團隊合作的精神，創造出一個既溫馨又活潑的飲酒空間。隨著時間的推移，這裡勢必成為更多人心中難以忘懷的回憶之地。

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