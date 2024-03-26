特企／「純愛酒場」創業夢想的實踐與夜生活的新篇章

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「純愛酒場」的名稱來自於股東方先生對於日本動漫《咒術迴戰》中角色乙骨憂太的喜愛。乙骨憂太，被稱為純愛戰士，象徵著純粹與愛。LOGO的設計亦融入了這份純真與熱情，傳遞出品牌核心的精神。
「純愛酒吧」最受歡迎的兩款酒——「早春和夏日拾度」，其實並未刻意定位為招牌酒款。這兩款酒的受歡迎，源於它們獨特的味道組合：清新順口、甜中帶酸，使人不自覺地一杯接一杯。這些飲品的調配過程充滿了創意與實驗，是由創辦人們和朋友共同嘗試、調整至完美平衡的結果。
酒吧自開業以來，收到了無數正面的顧客回饋。其中，一位顧客的真誠鼓勵，表達了對酒吧深切的喜愛。外國客人的狂歡經歷，展示了酒吧能夠跨越文化界限，成為不同背景人士共享快樂的地方。而一位客人的意外滑落事件，則成為了一個既危險又搞笑的回憶。
眼光放遠，創辦團隊夢想著建立一個「純愛集團」，橫跨酒吧、餐飲及其他多元領域。短期內，他們希望提升營業額並穩固客源。中期，計劃改善店內環境，提升顧客體驗。長期則希望在事業穩定成長的基礎上，與慈善機構合作，支持社會公益，特別是流浪動物的護理。
「純愛酒場」是台南夜生活的一道亮麗風景，是一個夢想成真的見證。這裡集結了創意、熱情與團隊合作的精神，創造出一個既溫馨又活潑的飲酒空間。隨著時間的推移，這裡勢必成為更多人心中難以忘懷的回憶之地。
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