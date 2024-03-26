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特企／就是要打彈珠：從街頭到百貨　傳統遊戲的現代轉型

▲創辦人分享了關於自己親手製作彈珠台的過程。從選擇木材、設計尺寸到親手釘下每一支銅釘，每一步都凝聚了他對這項工藝的熱情和堅持。（圖／品牌提供）
▲創辦人分享了關於自己親手製作彈珠台的過程。從選擇木材、設計尺寸到親手釘下每一支銅釘，每一步都凝聚了他對這項工藝的熱情和堅持。（圖／品牌提供）

本報訊

在台灣繁忙的都市生活中，一個以傳統夜市文化為靈感，專注於復興並現代化傳統童玩的品牌，正在悄悄改變人們對於休閒娛樂的看法。「就是要打彈珠」，透過將夜市的樂趣帶入現代百貨商場，以及推出手工製作的彈珠台，讓人們重新發現與享受這項傳統遊戲的魅力。

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創辦人表示，「就是要打彈珠」的成立基於對夜市文化的熱愛以及對傳統童玩的懷舊。隨著夜市逐漸從街頭轉移到固定區域，許多傳統的夜市遊戲面臨消失的命運。因此，他們決定將這份樂趣透過更現代的方式帶回大眾視野，讓這項文化得以延續。品牌的彈珠台是純手工製作，旨在喚醒人們對於過去純真時光的記憶，並提供一個適合所有年齡層的娛樂方式。

「就是要打彈珠」Logo中手持彈珠拋起的動作不僅象徵著遊戲的開始，更深層地反映了「就是要打彈珠」希望每一位顧客能夠把握每一次玩樂的機會，享受生活中的每一刻快樂。其設計中融入的輕快字體和溫暖色彩，旨在創造一種親切、歡樂的氛圍，讓人一眼便能感受到品牌的熱情和活力。

▲ 「就是要打彈珠」，透過將夜市的樂趣帶入現代百貨商場，以及推出手工製作的彈珠台，讓人們重新發現與享受這項傳統遊戲的魅力。（圖／品牌提供）
▲ 「就是要打彈珠」，透過將夜市的樂趣帶入現代百貨商場，以及推出手工製作的彈珠台，讓人們重新發現與享受這項傳統遊戲的魅力。（圖／品牌提供）
透過這樣的設計理念，「就是要打彈珠」的Logo成為了品牌精神的完美象徵，不僅傳遞了對傳統文化的尊重和保護，也展現了品牌希望通過創新和創意，為顧客帶來獨特且難忘的娛樂體驗的願景。

創辦人分享了關於自己親手製作彈珠台的過程。從選擇木材、設計尺寸到親手釘下每一支銅釘，每一步都凝聚了他對這項工藝的熱情和堅持。而這份堅持也延伸到了對材料選擇的講究，他們特意尋找適合的銅釘來製作彈珠台，以確保遊戲的樂趣和彈珠台的品質。

顧客的回饋對於「就是要打彈珠」來說是無價的。創辦人分享了幾個特別的故事，例如一位在英國生活的台灣女性專程帶著孩子回台灣體驗這份童年樂趣，以及一位在澳洲開店的顧客遠渡重洋訂購彈珠台。這些故事不僅證明了「就是要打彈珠」的吸引力，也反映了這項傳統遊戲在全球範圍內的情感價值。

在當今市場上，「就是要打彈珠」以一局五塊的價格策略，成功地將傳統遊戲的樂趣以及親民價格完美結合，展現了其獨特的市場競爭力。這樣的價格優勢不僅讓顧客能夠以極低的成本享受到高質量的娛樂體驗，也有效地吸引了更廣泛的顧客群，包括家庭、學生以及遊客等，使得每一位走進「就是要打彈珠」的顧客都能輕鬆體驗到這份獨特的文化遺產。

展望未來，「就是要打彈珠」計劃持續創新，開發更多適合家庭的產品，並逐步將夜市娛樂帶入更多室內空間，讓這份傳統的樂趣得以在不同的環境中繼續蓬勃發展。同時，品牌也考慮開放加盟機會，進一步擴大其影響力。

「就是要打彈珠」透過對傳統遊戲的現代詮釋和創新，讓更多人能夠體驗和享受到這份來自台灣夜市的獨特魅力。

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