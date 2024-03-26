特企／就是要打彈珠：從街頭到百貨　傳統遊戲的現代轉型

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「就是要打彈珠」Logo中手持彈珠拋起的動作不僅象徵著遊戲的開始，更深層地反映了「就是要打彈珠」希望每一位顧客能夠把握每一次玩樂的機會，享受生活中的每一刻快樂。其設計中融入的輕快字體和溫暖色彩，旨在創造一種親切、歡樂的氛圍，讓人一眼便能感受到品牌的熱情和活力。
透過這樣的設計理念，「就是要打彈珠」的Logo成為了品牌精神的完美象徵，不僅傳遞了對傳統文化的尊重和保護，也展現了品牌希望通過創新和創意，為顧客帶來獨特且難忘的娛樂體驗的願景。
創辦人分享了關於自己親手製作彈珠台的過程。從選擇木材、設計尺寸到親手釘下每一支銅釘，每一步都凝聚了他對這項工藝的熱情和堅持。而這份堅持也延伸到了對材料選擇的講究，他們特意尋找適合的銅釘來製作彈珠台，以確保遊戲的樂趣和彈珠台的品質。
顧客的回饋對於「就是要打彈珠」來說是無價的。創辦人分享了幾個特別的故事，例如一位在英國生活的台灣女性專程帶著孩子回台灣體驗這份童年樂趣，以及一位在澳洲開店的顧客遠渡重洋訂購彈珠台。這些故事不僅證明了「就是要打彈珠」的吸引力，也反映了這項傳統遊戲在全球範圍內的情感價值。
在當今市場上，「就是要打彈珠」以一局五塊的價格策略，成功地將傳統遊戲的樂趣以及親民價格完美結合，展現了其獨特的市場競爭力。這樣的價格優勢不僅讓顧客能夠以極低的成本享受到高質量的娛樂體驗，也有效地吸引了更廣泛的顧客群，包括家庭、學生以及遊客等，使得每一位走進「就是要打彈珠」的顧客都能輕鬆體驗到這份獨特的文化遺產。
展望未來，「就是要打彈珠」計劃持續創新，開發更多適合家庭的產品，並逐步將夜市娛樂帶入更多室內空間，讓這份傳統的樂趣得以在不同的環境中繼續蓬勃發展。同時，品牌也考慮開放加盟機會，進一步擴大其影響力。
「就是要打彈珠」透過對傳統遊戲的現代詮釋和創新，讓更多人能夠體驗和享受到這份來自台灣夜市的獨特魅力。