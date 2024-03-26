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齊名河北彩花26歲AV女優！獲周星馳「隔空表白」全因做了這件事

▲齊名河北彩花的26歲AV女優涼菜玲夢（右圖），買下周星馳（左圖）NFT頭像陶瓷卡，獲周星馳在IG上隔空表白。（圖／微博、涼菜玲夢Instagram）
▲齊名河北彩花的26歲AV女優涼菜玲夢（右圖），買下周星馳（左圖）NFT頭像陶瓷卡，獲周星馳在IG上隔空表白。（圖／微博、涼菜玲夢Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

香港「喜劇天王」星爺周星馳跨界加密幣市場，推出以個人頭像設計的NFT（Non-fungible Token，非同質化代幣項目）Nobody，吸引眾多影迷搶購！近日，星爺又聯名中國流潮藝術家易燃，販售限量NFT頭像陶瓷卡，就連齊名河北彩花的日本AV女優涼森玲夢也朝聖購買，還獲得星爺在分身IG「隔空表白」：「Nobody Loves Remu。」

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▲日本AV女優涼菜玲夢購買周星馳NFT頭像陶瓷卡。（圖／周星馳Instagram）
▲日本AV女優涼菜玲夢購買周星馳NFT頭像陶瓷卡。（圖／周星馳Instagram）
周星馳推出的這款NFT頭像陶瓷卡別具意義，因為他的售價是港幣952.7元（約新台幣3,886元），也就是星爺在古裝喜劇《唐伯虎點秋香》中演出的家丁代號「9527」，且每一版都有其獨立編號及身分。日本AV女優涼森玲夢近日到香港，參加全球潮流文化盛事「ComplexCon」，除了販售個人肖像衣服之外，她也入手星爺的NFT頭像陶瓷卡，星爺還在IG分身帳號Nobody上，PO出她的照片隔空表白：「Nobody Loves Remu！」

▲日本AV女優涼菜玲夢知名度快速上升中。（圖／涼菜玲夢Instagram）
▲日本AV女優涼菜玲夢知名度快速上升中。（圖／涼菜玲夢Instagram）
今年26歲的涼森玲夢，在2019年出道成為AV女優，擁有一雙迷人電眼的她，被視為「空靈系女優」代表，涼森玲夢出道至今短短4年的時間，作品產量超過40部，是相當高產的AV女優，知名度也隨著產量快速攀升，齊名河北彩花、小宵虎南，在2023年的日本觀眾人氣票選中，涼森玲夢更是排名第八的AV女優，後勢看漲。

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