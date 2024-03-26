特企／台灣新創甜品店「L’sød dessert coffee」：品質至上
在台灣眾多甜點店中，一家新創甜品店「L’sød dessert coffee」以其獨特的品牌理念與主廚的豐富背景脫穎而出。 L’sød dessert coffee ，意即「The Sweet 甜」，是一間注重甜品的本質與品質的店鋪，堅持以「樸實、源流、食材」為核心價值，提供給顧客不僅是美味，更是一種純粹的味覺體驗。
主廚在國際間的廚藝磨練為 L’sød dessert coffee 奠定了堅實的基礎。畢業於波士頓藍帶學院和舊金山藍帶學院，並在米其林餐廳累積經驗，主廚將法式料理的精緻與烘焙的細膩融入店內每一款甜品中。此外，其在中國和澳洲的廚藝歷練也為甜品帶來多元文化的風味。
「L’sød dessert coffee」的甜點不追求華麗的外表，而是將重心放在味道和食材的品質上。這種對原味的堅持吸引了眾多顧客，其中一位印象深刻的客人表示，自從品嚐過 L’sød dessert coffee 的蛋糕後，便無法忘懷其獨特的風味，只能再次回來續尋美味。
主廚表示，目前不計劃擴張，只想專注於這一家店鋪。每一款產品都是親手製作，保證新鮮且非量產，以確保每一位顧客都能享受到最好的甜點。