身分證中「1、4、5」2碼！馬辣旗下和牛鍋 和牛握、鮭魚握吃到飽
馬辣集團旗下以極高CP值獲得滿滿人氣的「涮樂和牛」，主打最低449元起就可享有多種和牛創新吃法，還有近百樣物超所值的高檔食材。歡慶即將到來的4月連假，全台3家門市將於4月1日起全新升級菜單，推出千元出頭就能擁有的「世界三大和牛」方案，和指定價位享「升級海鮮吃到飽」，更加碼證件優惠，凡於活動期間內來店用餐，並對中「1,4,5」任2碼，即可享有兩款和牛握壽司與隱藏版的「炙燒焦糖鮭魚握壽司」吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
「涮樂和牛」包含多種方案，最低是每人449元/549元起的「精選豚．雞放題/安格斯黑牛放題」，有國際認證肉品、新鮮時蔬、小農瓜果、手工鍋物、松露野菇炊飯、美澳和牛咖哩、和牛蛋餃、霜淇淋、HERSHEYS冰沙、零酒精沙瓦、UCC精品咖啡等頂級食材和豪華自助吧無限量暢食、暢飲，本次針對這兩大方案，另推出「升級海鮮吃到飽」優惠，只要同桌每成人加價100元，即可享有四大人氣海鮮吃到飽，包含鮮甜白蝦、深海透抽、東石蛤蜊以及鮮嫩巴沙魚。
而「世界三大和牛」方案，除了享有上述品項之外，額外加入柔嫩香甜又多汁的「日本國產和牛F1」、個頭肥碩、蝦肉飽滿的「巨大海虎蝦」，以及綿密細緻又彈牙的「阿拉伯藍鑽蝦」，海陸全面升級，一次齊享。
「涮樂和牛」推薦鍋物湯頭則除了黑麻油爆炒的石頭鍋和經典昆布鍋，還有「關東風壽喜燒鍋」，是放入奶油融燒，以低溫爆炒三星蔥、老薑、洋蔥，炒至焦黃軟化，待甜味大量釋放，撒入日本兵庫縣「三溫糖」拌炒，再沖入涮樂特調壽喜燒醬汁，滋味鹹甜、香氣四溢，僅需50元便可升級。
此外，大受好評的握壽司，涮樂也加以開發新口味，讓消費者嘗鮮，「炙燒焦糖鮭魚握」是將豐厚飽滿的鮭魚肚豪氣地覆蓋上醋飯，淋上美乃滋和白砂糖炙燒，大口咬下立刻感受到焦糖甜味與魚肉的鮮甜。
歡慶連假，活動期間2024年4月1日~4月30日止，含2成人以上同行，不限男女、不限時段，只要提前至少一日訂位，並主動告知參加「4月升級優惠活動」，同行者任一人身分證/健保卡/護照號碼含「1、4、5」任兩碼(可重複，例如11、55)，選擇「松阪．和牛放題方案」，除了原有的「黑松露和牛握」、「龍蝦沙拉和牛握」各乙貫之外，全桌每一成人加贈「炙燒焦糖鮭魚握」乙貫。
若是選擇「極上雙和牛放題方案/世界三大和牛放題方案」全桌可享「黑松露和牛握」、「龍蝦沙拉和牛握」、期間限定「炙燒焦糖鮭魚握」通通無限吃到飽。
另外，高雄的汕頭泉成沙茶火鍋於民國32年創立，今已迎來81歲，即日起至4月30日的平日時段，推出消費滿2000元，提前預約並登錄身分證活動，對中「3、2、8、1」共4碼，將有20盎司的牛加豬肉巨大肉盤免費送，中3碼也有10盎司的肉盤，限定中山創始店與美術青海店。