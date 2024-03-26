特企／台南韓系咖啡廳COFFEE HOLLOW　來一場視覺與味覺雙重饗宴

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「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」不僅是咖啡館的名字，也是創始人的一份心意。在韓國，喝咖啡已成為一種生活習慣，每間咖啡店都有其獨到的咖啡理解。創始人希望通過這間咖啡館，分享自己對咖啡的熱愛，並創造一個讓顧客可以在享受咖啡的同時，分享自己故事的空間。
拉花之美 傾倒於心
咖啡館的Logo設計靈感源於對拉花藝術的熱愛，象徵著一個鋼杯傾倒出來的美麗畫面。這不僅代表著咖啡的藝術性，也寓意著創始人希望將這份美好透過每一杯咖啡傳遞給顧客。
淺烘焙義式豆 融合韓國夜食文化
「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」特別選用淺烘焙的義式豆，以適合與牛奶的完美搭配，創造出既不苦澀又不過酸的絕妙口感。此外，結合韓國夜食文化，店內裝潢融入了布帳馬車的黃色布帳元素，旨在營造出一種在韓國街頭品嚐拉麵和燒酒的獨特氛圍。
一份對咖啡的熱愛 一個家的溫暖
創始人嫁到台南後，決定將自己對咖啡的熱愛轉化為實際行動，開設了「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」。她希望透過這間小小的咖啡館，分享自己喜愛的咖啡和甜點，並創造一個可以讓人們聚集、交流的空間。店內的每一件裝潢和擺設都是她精心挑選的，逐漸成為顧客拍照留念的美麗背景。
專注當下 精益求精
面對未來，「你聽我說 COFFEE HOLLOW」創始人擁有著堅定的信念——專注於當下，持續提供高品質的咖啡和服務。她相信，只要堅持自己的理念和熱情，就能讓「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」成為更多人的心靈避風港。
在台南這座充滿歷史與文化的城市中，「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」以其獨特的魅力和溫暖的故事，邀請每一位顧客共同體驗一場視覺與味覺的雙重旅程。