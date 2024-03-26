瑞士製藥巨擘羅氏　攜手台灣東洋強化先進癌症治療之普及

特企／台南韓系咖啡廳COFFEE HOLLOW　來一場視覺與味覺雙重饗宴

▲「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」咖啡館創始人希望分享自己對咖啡的熱愛，並創造一個讓顧客可以在享受咖啡的同時，分享自己故事的空間。（圖／品牌提供）
▲「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」咖啡館創始人希望分享自己對咖啡的熱愛，並創造一個讓顧客可以在享受咖啡的同時，分享自己故事的空間。（圖／品牌提供）

本報訊

在台南的巷弄之中，一間名為「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」的咖啡館靜靜開業，憑藉其獨特的品牌理念和產品介紹迅速吸引了眾多咖啡愛好者的目光。這間咖啡館不僅是一場味覺的饗宴，更是一次心靈的交流，讓人在忙碌的生活中找到一片屬於自己的寧靜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一杯咖啡的時間　聆聽你的故事

「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」不僅是咖啡館的名字，也是創始人的一份心意。在韓國，喝咖啡已成為一種生活習慣，每間咖啡店都有其獨到的咖啡理解。創始人希望通過這間咖啡館，分享自己對咖啡的熱愛，並創造一個讓顧客可以在享受咖啡的同時，分享自己故事的空間。

拉花之美　傾倒於心

咖啡館的Logo設計靈感源於對拉花藝術的熱愛，象徵著一個鋼杯傾倒出來的美麗畫面。這不僅代表著咖啡的藝術性，也寓意著創始人希望將這份美好透過每一杯咖啡傳遞給顧客。

淺烘焙義式豆　融合韓國夜食文化

「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」特別選用淺烘焙的義式豆，以適合與牛奶的完美搭配，創造出既不苦澀又不過酸的絕妙口感。此外，結合韓國夜食文化，店內裝潢融入了布帳馬車的黃色布帳元素，旨在營造出一種在韓國街頭品嚐拉麵和燒酒的獨特氛圍。

一份對咖啡的熱愛　一個家的溫暖

創始人嫁到台南後，決定將自己對咖啡的熱愛轉化為實際行動，開設了「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」。她希望透過這間小小的咖啡館，分享自己喜愛的咖啡和甜點，並創造一個可以讓人們聚集、交流的空間。店內的每一件裝潢和擺設都是她精心挑選的，逐漸成為顧客拍照留念的美麗背景。

▲咖啡館的Logo設計靈感源於對拉花藝術的熱愛，象徵著一個鋼杯傾倒出來的美麗畫面。
▲咖啡館的Logo設計靈感源於對拉花藝術的熱愛，象徵著一個鋼杯傾倒出來的美麗畫面。（圖／品牌提供）

專注當下　精益求精

面對未來，「你聽我說 COFFEE HOLLOW」創始人擁有著堅定的信念——專注於當下，持續提供高品質的咖啡和服務。她相信，只要堅持自己的理念和熱情，就能讓「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」成為更多人的心靈避風港。

在台南這座充滿歷史與文化的城市中，「你聽我說 COFFEE HOLLOW 」以其獨特的魅力和溫暖的故事，邀請每一位顧客共同體驗一場視覺與味覺的雙重旅程。  
 

特企／台灣新創甜品店「L’sød dessert coffee」：品質至上

特企／探索卡哩板橋美食新地標　品味韓式炸雞與調酒之美

特企／就是要打彈珠：從街頭到百貨　傳統遊戲的現代轉型

特企／「純愛酒場」創業夢想的實踐與夜生活的新篇章

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞