啦啦隊Yuri也淪陷嗨跳「一粒魔性應援舞」！狂搖羞喊：我兩粒都要
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars的爆紅正妹「一粒（趙宜莉）」憑藉魔性舞步以及超級洗腦的「葉保弟應援曲」轟動全台球迷，更擊敗來勢洶洶的外援軍團，躍升為2024中職新生代啦啦隊女神，也掀起一波模仿風潮。擁有地表最正啦啦隊的Yuri，今（26）日更跳起這段魔性應援舞，露出性感唯美的好身材，羞喊：「我兩粒都要！」
記者詹鎰睿／綜合報導
Yuri今日在IG上PO文分享，「你們要的雨粒版來了！」只見她穿著性感的居家服裝，包含短褲、小可愛再外搭一件薄薄的連帽外套，露出傲人的腹肌與唯美的上圍，隨著節奏一左一右大跳「葉保弟應援曲」，簡直讓人目不轉睛。
此外，Yuri更害羞喊話：「笨蛋才做選擇，我兩粒都選！」影片貼文曝光後，立刻湧入眾多粉絲朝聖，「雨粒讚讚」、「可愛」、「這影片怎麼這麼久，看了一個小時還沒停」、「這才算粒粒分明」；就連前隊友林襄都來留言大讚：「Q死！」
現年才25歲的女孩一粒，原本還是一名IG不到1千位粉絲追蹤的台鋼啦啦隊成員，竟靠著天生俱來的超仙氣質，與十分洗腦的「葉保弟應援曲」，再加上熱情球迷的拍攝下才成功爆紅，不到一個月的時間，一粒的粉絲暴漲到20萬以上，也為球賽增添人氣與話題，值得一提的是，在前幾天的斗六棒球場上，更一口氣湧進7千多位粉絲到場朝聖，也讓網友們紛紛大讚，「粒寶樂園隆重開幕！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道