因應電價調漲！中鋼集團將採取節能、省電、減碳等措施

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翁朝棟並說，中鋼集團所屬公司於夏月積極配合台電「計畫性減用電力措施」、於高費率時段，提升汽電共生自發電量等，自發電能力可達55%，以降減台電供電量，另外，中鋼集團也於生產製程，積極導入智慧化技術來提升能源使用效率，如智慧調質板形系統開發、鋼胚儲運智能化、建立智能化排程系統等，至於在使用高效率設備方面，將強制集團公司積極導入高效能LED燈具，如天井燈、路燈及辦公室燈具等。
翁朝棟指出，在「儲能」方面，中鋼自前(111)年開始建置儲能系統，陸續完成首套1.8MWh及第2套2.2MWh儲能裝置設備後，第3套7.0MWh儲能系統也於去(112)年底建置完成。
他說，中鋼首套儲能系統，主要加入台電公司電力交易平台，參與台電日前輔助服務中的調頻備轉項目，去年創造新台幣1210萬元收益，並為節約用電成本，積極運用尖、離峰電力價差，進行生產排程彈性調度，並充分應用第2套及第3套儲能系統，執行時間電價之充放電操作，離峰時以低費率電力能源對儲能設備充電，再於高費率電力尖峰時段，由儲能設備向廠內電網放電，反覆電力價差調度操作，讓中鋼1年約可降低新台幣936萬元的用電成本。
翁朝棟並指出，政府在《再生能源發展條例》制定契約容量大於5000瓩的用電戶，需於2025年底前完成綠電設置達契約容量10%，中鋼因應法規要求，除了向集團旗下中鋼光能公司購買太陽光電抵減綠電義務量，並利用第2套及第3套儲能系統抵用部份義務量，使得中鋼每年可節省約新台幣1400萬元的綠電費用。
此外，中鋼也在廠內成功建立微電網供電系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，由獨立運轉的微電網供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備，大幅強化重要製程的電網韌性。
翁朝棟認為，經由持續執行節電措施、善用離峰電力、提升自發電量、參與需量競價方案、儲能系統調度效益、導入智能化提升能源使用效率、夏月配合計畫性減用電力，以及集團採用高效率燈具等各項措施之努力，估計共可節省電費約新台幣9.9億元，預期可減少80%的電費漲價衝擊，將電費增長管控於2.1億元內來因應電價調漲。