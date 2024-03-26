美巴爾的摩大橋崩塌！新加坡船公司認肇禍 州長宣布進入緊急狀態
▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）外港橫跨帕塔普斯科河的「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二（26）凌晨傳出遭新加坡貨輪「大理號」（Dali）撞上橋墩，整座大橋從中斷裂崩塌。（圖／翻攝自美國海岸防衛隊）
記者
倪浩軒/綜合報導
2024-03-26 18:19:40
美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）外港橫跨帕塔普斯科河的「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二（26）凌晨傳出遭新加坡貨輪「大理號」（Dali）撞上橋墩，整座大橋從中斷裂崩塌，至少有數輛轎車墜入河中，目前搜救工作仍在進行，馬里蘭州長最新宣布進入緊急狀態，尚不清楚是否有人員傷亡，而新加坡船公司Synergy已經發聲承認大理號撞上大橋，但是肇事原因仍待調查。
綜合外媒報導，美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，已經與巴爾的摩市長史考特（Brandon M. Scott）以及馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）通話，多個機構正在進行搜救與提供協助，包括美國海岸防衛隊（USCG）與當地的警消人員等等，聯邦調查局（FBI）也已介入調查。當局稱現場是「大型死傷事件」，馬里蘭州長最新更宣布進入緊急狀態，摩爾表示替「每個人的安全祈禱」。
據巴爾的摩消防局表示，有多輛車輛在大橋斷裂時墜入河中，據信可能有多達20人等待救援，目前水溫約僅有攝氏-1度，這讓搜救人員非常擔憂墜河民眾的安危，目前尚無法確認人員傷亡狀況。
而「Francis Scott Key Bridge」大橋之所以斷裂，是因為於凌晨1點27分從巴爾的摩啟航的「大理號」，原定前往斯里蘭卡，不料3分鐘後大理號就在港口外不遠直接撞上大橋的橋墩，導致整座大橋崩塌。
新加坡船公司Synergy表示，「大理號」的確撞上了大橋，肇事原因尚待調查，不過船上船員全都沒有受傷。
巴爾的摩港是美國貨運量最大的貨物港之一，去年港口吞吐貨運量達到130萬噸。工程師費斯（Ian Firth）表示，像大里號這樣龐大的貨輪（長約300公尺、寬約48公尺），撞上橋墩時會產生巨大的衝擊力，而Francis Scott Key Bridge的橋墩結構顯然無法支撐。大橋的設計是讓貨輪從底下通過，不知為何大理號會徑直撞上橋墩。而巴爾的摩消防局則表示，會再調查評估橋樑倒塌前的狀況，以確認倒塌是否與大橋年久失修有關。 ▲Francis Scott Key Bridge的設計可以讓貨輪從橋下通過。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）