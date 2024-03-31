《羋月傳》方中信16歲女兒長大了！長相複製「最醜港姐」莫可欣
「港版李察吉爾」方中信曾演出《古惑仔情義篇之洪興十三妹》、《竊聽風雲》系列電影、《旺角黑夜》等港片，2015年與孫儷主演《羋月傳》飾演贏駟，在華人影視圈知名度大開。方中信與「最醜港姐」莫可欣結婚16年，16歲女兒如今也長大了，跟媽媽像是同個模子刻出來的一樣。
記者黃雅琪／綜合報導
今年61歲的方中信（原名：符力），在與《家有囍事》女星陳淑蘭（飾黃百鳴情婦）交往3年期間，劈腿「最醜港姐」莫可欣，方中信與莫可欣在2008年結婚前宣布懷孕，婚後誕下一名女兒符迦晴。今年16歲的符迦晴是「香港賽馬會青少年馬術隊」成員，她近日受訪分享自己的每日行程，目標是參加亞洲運動會。
莫可欣曾移民瑞士唸書，一直到大學畢業後回港參選香港小姐選舉，1993年度的香港小姐競爭對手有郭可盈、余少寶等人，其中郭可盈更是外界最看好奪冠的選手，想不到最後是由聲勢不高的莫可欣拿下香港小姐冠軍，傳言因為評審之一的成龍力挺她才獲勝，充滿爭議的選美，也讓莫可欣被冠上「最醜港姐」的封號，流傳多年。
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