小林製藥紅麴流向台中40家下游業者 大研生醫也上榜
小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品，被爆出引發腎臟疾病疑慮，食藥署追查發現台灣有兩家業者自該公司引進紅麴原料，台中市保健原料大廠和司特公司進口25批約3120公斤，已使用及售出2893.3公斤，流向40家下游業者，全都做為紅麴類保健食品，其中包含知名的大研生醫公司「大研納豆紅麴Q10膠囊」，業者多已自主下架、停止使用或販售。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處今（26）日會同食藥署中區管理中心人員，前往西屯區原料進口商和司特股份有限公司及其工廠稽查，初步掌握進口紅麴原料流向40家下游業者，均已通知自主下架停止使用或販售。
食安處表示，和司特自2022年至今，進口25批日本小林製藥的紅麴原料約3,120公斤，已使用及售出2,893.3公斤；目前已掌握40家下游業者，包含台中市14家、外縣市26家。有關紅麴原料含有非預期成分，尚待中央向日本原廠進一步釐清相關疑慮及風險等問題。
食安處進一步說明，大研生醫公司昨已主動下架回收「大研納豆紅麴Q10膠囊」等產品，該公司實際營業處所在台北市，已移請轄區衛生局協助前往稽查，並督促業者確實做好下架停止販售相關作業。