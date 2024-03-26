六月女兒動手打同學！虎媽發狠抓到學校「辦退學」 怪李易太寵
童顏視后六月今（26）日出席珠寶品牌活動，配戴千萬珠寶現身，上周剛滿48歲生日的她，還是一張娃娃臉。六月與老公李易育有9歲兒子Star和7歲女兒Shinny，因為收到老師提醒女兒在學校動手的訊息，六月直接請學校配合她演出「退學」戲碼，這個狠招直接讓女兒收斂許多。
記者羅凌筠／台北報導
六月怪爸爸太寵，導致女兒在學校一言不合就動手，她會收到老師勸導的訊息，提醒她告訴女兒盡量用言語溝通，六月想出的辦法也很絕，她請學校配合她演戲，帶著女兒去學務處說要辦退學，告誡女兒：「如果妳不珍惜跟同學之間的相處， 就在家自學。」女兒直接被嚇哭了，從此拿出天使的一面，好好跟同學相處。
近日蔡沐妍帶女兒上小S節目表演大提琴，被發現女兒興趣缺缺，六月表示自己會讓孩子去學鋼琴、羽毛球、舞蹈、畫畫、英文等課程，但是這些都是孩子主動提出想學的，六月自己不喜歡被管，也不會特別叮嚀孩子去練習，至於會不會讓孩子上節目表演？她說：「當然不OK。」因為她太清楚孩子個性是「台下一條龍，台上一條蟲」，不適合上節目。
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