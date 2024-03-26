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國表藝中心去年創最多觀眾紀錄！三館一團聚焦永續、打造文化台灣

▲國表藝中心今（26）日舉辦記者會指出，三館一團去年創最多觀眾紀錄，未來將聚焦永續、打造文化台灣。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.26）
▲國表藝中心今（26）日舉辦記者會指出，三館一團去年創最多觀眾紀錄，未來將聚焦永續、打造文化台灣。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.26）

記者李琦瑋／台北報導

國家表演藝術中心將迎來成立10週年，董事長高志尚今（26）日在記者會上表示，走過疫情衝擊，2023全年度3場館演出的節目總場次達2,374場次，展演能量已恢復，並超過疫情前狀態；室內觀眾超過131萬人次，超越2019年的118萬人次，創下10年來購票觀眾數最多的紀錄，未來三館一團將聚焦永續、打造文化台灣。

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高志尚提到，2014年4月2日國表藝中心成立，承續國家兩廳院所奠基礎，並開啟台灣行政法人首創「一法人多館所」運作模式的嶄新階段，同年9月國家交響樂團（NSO）轉換定位，成為國表藝中心附屬表演團隊。接下來，2個新場館成立，2016年9月30日台中國家歌劇院、2018年10月13日衛武營國家藝術文化中心正式開幕投入營運，呼應了台灣表演藝術蓬勃的需求。而三場館的齊備到位，更由北中南驅動起各區域、全台的表演藝術發展。

2020至2021年，全球受到COVID-19疫情的衝擊，台灣表演藝術界也因此曾面臨2次全面暫停演出的重大巨創，國表藝中心三館一團共同推出「特別方案1.0」、「特別方案2.0」、「特別方案—同心同在」等因應措施，以場租及服務費用減免、提供研發檔期等支持措施，鼓勵孵育創作、開發線上展演及推廣，投入多元嘗試，來續保表演藝術動能、加速復甦。

高志尚表示，2023年三館一團走出疫情衝擊，展演能量不但恢復，還超過疫情前狀態，各館團所推出的藝文推廣講座、體驗或活動，共逾119萬人次參與，民眾的迴響較疫情前更為活絡且熱切。

展望未來，國表藝中心將以共創價值、鏈結國際、借力科技、聚焦永續為策略方針，盼開創人人共享、社會共榮、國際領先之表演藝術發展平台。

兩廳院除深化5大重要品牌、致力於全齡觀眾的培養及推廣、提升台灣於國際的能見度與關注外，更持續倡議永續、影響產業與社會，以韌性與智慧創造人人共融、世界共好，持續為邁向國際文化指標性品牌努力。

台中歌劇院作為中部的藝文精品旗艦，吸引劇場工作者回中部落地生根，豐富民眾近用展演樣態，將中台灣交融成有機繁殖的藝文生態圈，並朝綠建築、智慧場館精進，在硬體及營運上追求更友善和永續的綠色場館。

衛武營從深化國際夥伴合作、藝術教育結合科技應用、打造藝術生活場域、邁向綠色永續等面向，創造出獨特的表演藝術劇場空間，建構眾人的藝術中心，拉近彼此的距離，讓藝術成為生活中自然而然的存在。

NSO除致力擴大藝術參與、扎根專業人才培育，亦致力於音樂數位化分享，並藉由國際巡演拓展國際鏈結，將國人作品帶往世界，展現「來自台灣」的文化能量。

高志尚說，期許三館一團持續和藝術家、表演團隊、藝文工作者及社會各界共同合作，為未來打造出一個文化的台灣，讓藝術走進每個人的生活，以表演藝術連結國際。

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