特企／《人的應當》在台灣大學巡迴發表的思想火花

《人的應當》港台巡迴新書發佈座談會，首創在台灣四所大學連續發表，四校與談人皆為台灣教育界、學術界一等一的專家學者，分別是3/26台北大學由賴賢宗教授與談、3/27台南大學由劉子歆教授與談、3/28屏東大學由賀瑞麟教授與談、3/29逢甲大學由林德培教授及馬以謹副教授雙與談。
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賴賢宗在會中表示，《人的應當》這本書的核心議題是將“人神關係”與“人與他者的關係”，也就是社會公共治理與秩序聯繫了起來。我們與他人如何相處，我們如何解決和他人的紛爭與衝突，取決於我們認為自己與神之間是何關係。
他說，佛陀的“八正道”具體完善地回應了“人的應當”的提問，促使人們轉向内在自覺的行為向善。佛陀也引領我們感悟在自己的人生旅途中要採取的行為方式和神聖意義。
何道峰則指出，《人的應當》說到底就是人應當如何解釋人所處的世界，如何解釋人的思考，如何自我規約、自我激勵與自我堅定人的行為。我希望藉著本書與年輕人溝通，鼓勵年輕人多加思考未來，並有想法、有規劃，不至於陷入迷惘、躊躇不前！
《人的應當》解讀當今世界動盪與衝突的根源，啟發思考人類應當何去何從？本書超越當下物質主義的主流敘事，提供對人類文明史的全新視角與解釋框架，深度揭示東西方哲學與世界宗教智慧的差異，探尋人類生命的意義與公共價值，是面對當今社會嚴峻挑戰的必讀之作，且榮登《華爾街日報》暢銷榜、亞馬遜書店暢銷書。
《人的應當》作者何道峰先生原籍中國雲南，本科畢業於雲南大學經濟系，碩士畢業於復旦大學經濟學。上世紀八十年代，他在中國國務院農村發展研究中心工作。在1994年至2000年期間，他創辦並擔任中國西部人力資源開發中心主任，參與世界銀行的勞動力流動專案。在這個項目中，何道峰率先提出動員西部61個貧困縣的61萬貧困勞動力到沿海地區的工廠就職。1992年，他創辦了中信投資有限公司並擔任董事長直到2016年。1998年，何道峰領導中信公司收購破產的康福製藥廠，重組為中信製藥有限公司，並擔任董事長直到2017年。2001年，中信公司收購了上市公司破產的中光（集團）有限公司，何道峰擔任其董事長直到2016年。
1999年，何道峰作為志願者加入中國扶貧基金會。在他的領導下，中國扶貧基金會在管理效能、專項創新、國際援助、行業自律、小額信貸扶貧等多個方面引領中國慈善事業。其在位17年間，以志願者身份，無薪貢獻中國扶貧基金會（CFPA），將CFPA改造成一個獨立的非政府組織，提供中國和其他十個國家的扶貧和人道援助計劃。
同時，何道峰服務中國最佳社會企業CD Finance。為了推動CD Finance成長，何先生在2011年至2016年間分別邀請世界銀行集團IFC、螞蟻金服和紅杉資本成為股東。在何先生于2018年從董事會離職時，CD Finance已成為中國最大的社會企業，每年為中國農村近50萬婦女提供約20億美元的小額貸款和自力更生的改善服務。何道峰還擔任了中國基金會中心的主席，從2014年至2017年與徐永光先生合作，將中國基金會中心打造成為中國所有慈善基金會的協力廠商資訊披露平臺。
自2016年以來，何道峰移居美國馬裡蘭州，並逐漸卸下公職。2016年，他創立了家庭慈善基金會“Daofeng & Angela Foundation”，在中國非營利組織的領導培訓、能力建設和國際合作方面取得了顯著成就。
誠如何道峰所言，我們必須瞭解東西方之間互相競爭的哲學、信仰和意識形態的起源和發展，才能真正瞭解當今世界衝突和動盪的根源。這將使我們得以重建現代普世價值體系的神聖本源，幫助人們重新找回個體生命的尊嚴和公德。
《人的應當——三千年人類思想簡史》新書的發佈，無疑地為複雜詭譎的世道注入一股清流。