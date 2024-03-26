電價漲衝擊物價！消基會為民請命 籲醫療院所應比照學校電費凍漲
經濟部電價費率審議委員會，拍板4月新電價平均調漲11%，預估將衝擊民生物價跟著上漲，讓民眾相當憂心，對此，消基會今（26）日表示，將會為消費者請命，呼籲政府應比照各級學校電費凍漲精神，採行電費凍漲或適度補貼醫療院所的電費，成全病患的就醫權。
記者林莞茜／綜合報導
消基會表示，根據台電近年財報，前年虧損高達2675億元，去年即便有政府補貼的500億元，仍然賠了1985億元，累計虧損高達3820億元，為了避免台電破產，行政院去年決定今年增資台電1000億元；但由於目前國際燃料價格仍居高不下。於是，經濟部決定四月起全面調漲電價，電價調整平均調幅11%，工業、小商家及民生用電全面調漲。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電330度以下也涵蓋在內，適用調幅5%拉高至每月用電700度以下，700度至1000度估計漲幅7%，1000度以上預估調升10%，共約有逾1340萬戶家庭受影響。
消息甫出，鐵路火車、高速鐵路、公車、捷運等公共運輸紛紛表示將評估運輸費用漲價事宜，甚至連房屋租金都要翻漲電費，讓在外租屋的上班族、學子哀嚎不已。雖然央行預防性升息半碼，以期壓抑蠢蠢欲動的各種物價但勢不可擋，各行各業對於經濟部「樂觀」的電費漲勢預估，各個惴惴不安。
消基會指出，電價漲勢已成定局，但行政院仍應做好配套措施，盡量降低民眾的痛苦指數。例如，衛生福利部日前才取消掛號費上限，形同同意掛號費漲價，如今四月再漲電費，該筆費用又名正言順以掛號費名目或自費項目轉嫁到病患身上，豈不是讓病家再剝一層皮，對於就醫產生猶豫或延遲，以致小病變大病？！因此，消基會為消費者請命，應比照各級學校電費凍漲精神，採行電費凍漲或適度補貼醫療院所的電費，成全病患的就醫權。
消基會表示，千萬不要小覷電價漲價的反作用力，電價漲，各行各業也會跟著形成漲勢，一發不可收拾，民眾面對如此嚴峻的經濟壓力，薪資又無法即時跟上，日子將如何安然度過？若不幸病痛纏身，該要再如何面對掛號費、醫療院所電費雙漲情事？因此，消基會呼籲，行政院應凍漲或補貼醫療院所的電費，至少讓病患能夠安心就醫療養。