雅室牛排慶兒童節！穿親子裝「免費吃牛排」連續4天　4月插旗桃園

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今年兒童節同樣推出「免費請吃牛排」優惠活動，只要4月4日至4月7日，穿著親子裝到店用餐點購1880元以上金額之套餐，12歲以下兒童就能免費吃牛排套餐。而且活動期間完成雅室牛排社群指定任務，還能加碼贈送模樣可愛的「雅室Q龍蝦娃娃」乙隻，數量有限，送完為止。
擁有30年歷史的台北老字號牛排館「雅室牛排」，主打自然熟成的美國牛肉，以精準火候出餐，牛排外表看起來有著煎烤得完全，一切開來就看見誘人的肉色，吃得到外層焦香、肉質軟韌的口感，十足美式路線，成為不少老台北人、牛排控的心頭好；店內的鮮活龍蝦也是一絕，人氣可是不亞於牛排。
不光是主餐，雅室牛排的雜糧裸麥麵包、招牌酥皮蘑菇湯、手工布丁，道道是經典，造訪過的饕客只要吃過一次都很有記憶點。尤其招牌酥皮蘑菇湯，更是每桌必點，店員送上後、會協助迅速將飽滿蓬鬆的酥皮，切分至一旁的小盤，讓客人可以再切成小塊、搭配著濃湯一起享受，切時層層酥皮還會發出酥脆的聲音，每次都感到好享受。
據了解，雅室牛排今年更將首度跨出台北，預計將在4月份開出第三分店進駐桃園藝文特區，老饕們想吃雅室牛排不用再跑台北，未來桃園就能吃得到囉。
另外，TGI FRIDAYS餐廳則有復活節尋找美味彩蛋活動，即日起至3月31日到全台星期五餐廳，完成社群指定任務即可抽取扭蛋一顆，有機會獲得消費500元，贈送全份炭烤豬肋排、南美醬醬好半雞、紐約起司蛋糕等優惠，限下次消費使用至6月30日；歡慶兒童節，4月4日當天至全台TGI FRIDAYS餐廳，點夠兒童餐也可抽取扭蛋玩具一顆，還另贈經典摩西多（有無酒精任選）一杯。