真心讚揚？庫克訪中「猛拍馬屁」　分析：止不了蘋果在中國頹勢

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在參加完3月24日的中國高層發展論壇開幕式後，庫克稱他與中國總理李強的對話「非常出色」，並表示，「我覺得中國真的在開放，能來這裡我很開心。 」
美國華爾街科技分析師艾夫斯（Dan Ives）在社群平台X（舊稱推特）上表示，庫克此次中國行顯示出蘋果將繼續重視中國市場，「過去一年來，蘋果在中國的投資和零售足跡不斷增加，庫克再次確認了中國戰略。」
中國媒體3月25日報導，蘋果將與中國科技企業百度合作，讓該公司為今年在中國發售的iPhone提供人工智慧功能。百度尚未證實這項報導。
庫克此趟中國行，正值蘋果在中國面臨一系列挑戰之際。根據市場調查公司「對位研究」（Counterpoint Research）於3月初發表的數據，蘋果iPhone在中國的銷量在今年前6週年跌了24%，與此同時，華為的手機銷量大幅成長了64%。
儘管如此，庫克仍表示他對中國市場有信心。他對中國媒體表示，「我喜歡中國人民和中國文化。每次來這裡我都被提醒，在這裡，一切皆有可能。」
不過庫克對中國的讚美，在X上也受到了批評，被認為是美化中國官方對待私人企業的蠻橫。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副所長埃爾（Jonathan Eyal）指出，「蘋果的庫克說一切皆有可能，這也包括被逮捕和被徵用，或是因為官僚主義的筆隨便一畫就失去整個市場。」
布魯塞爾研究機構「俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心」（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）則認為，庫克對中國的稱讚無法停止中國官方逐漸拋棄蘋果產品的趨勢。她指出，「庫克對中國諂媚的讚揚和在高級研究領域的更多投資無法逆轉潮流以及中共對政府官員下達的蘋果手機使用禁令」，更開酸「提姆，餃子隨便吃，但不幸的現實已經很清晰了。」
也有分析認為，庫克讚美並非真心。近年來，蘋果擴大在印度的生產規模。去年印度製造的蘋果手機首次出現在了第一批全球發售的iPhone 15機型當中。美國時事專欄作家史密斯（Noah Smith）就表示，「笑死了，他在說這些話的同時也在把產品生產迅速地搬離中國。」另外，澳洲雪梨麥考瑞大學漢學家卡里科（Kevin Carrico）更開玩笑的表示，「這是我想到拿到中國簽證時候的樣子。」