民進黨團熱情邀合照嚇到韓國瑜！羞問「我可以嗎」 他笑：破例啦
行政院長陳建仁今（26）日赴立法院，出席任內最後一次施政總質詢，民進黨團成員也在質詢結束後到議場，與陳建仁合影。在主席台上的立法院長韓國瑜在與陳建仁握手致意後，民進黨團總召柯建銘、書記長莊瑞雄便邀請韓國瑜一同合影，讓韓受寵若驚反問「我可以嗎」，莊瑞雄也回應「可以啦！破例啦」。
記者莊蕙如／台北報導
行政院長陳建仁於2023年1月底臨危授命，接任行政院前院長蘇貞昌的位子，隨著總統府換人坐，行政院也將迎來新人事，陳建仁先前就曾表達自己不會留任，將會與總統蔡英文同進退，今日也是陳建仁的閣揆任期內最後一次施政總質詢。
民進黨立法院黨團在上午就發出通知，要黨團成員在下午總質詢結束後到議場集合與陳建仁合影。最後一位國民黨立委質詢完畢後，陳建仁並上台發表完簡單演說後，立法院長韓國瑜便宣布散會，並走到陳建仁身邊握手致意。
此時民進黨團總召柯建銘、書記長莊瑞雄上前叫住欲離開的韓國瑜，邀請韓國瑜一起合影，韓國瑜便「受寵若驚」的反問「我可以嗎？」，莊瑞雄便馬上回應「可以啦！破例啦、破例啦」，柯建銘也主動把韓國瑜帶到台前合影，立院也難得展現溫馨一幕。