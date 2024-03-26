惠利甩分手柳俊烈風波！更新IG美照連發 全新狀態曝光
南韓演員柳俊烈與韓韶禧傳出戀情，消息曝光後，與柳俊烈交往7年的前女友惠利，在IG限時動態上寫下「真有趣」隔空暗諷柳俊烈，韓韶禧也在隨後寫下「我也覺得很有趣」隔空交火惠利，讓這段三角戀關係吵得沸沸揚揚。隨後，惠利與韓韶禧相繼發聲道歉，惠利的IG也停更數日，在經過沉澱後，惠利於昨（25）日首度更新貼文，發出不少美照，也讓粉絲們可以瞭解她的最新狀態。
記者張一笙／綜合報導
惠利在爭議過後，率先發文道歉寫下：「因為我瞬間的情緒造成傷害，相當抱歉」，並承諾未來會更謹言慎行。惠利在事情告一段落後，昨日首次更新IG貼文，並曬出一系列品牌美照，雖然沒有任何文案，但粉絲們都能看得出來惠利的氣色還不錯，惠利除了美照連發外，還在IG限動上開放讓粉絲們提問。
惠利釋出的照片中有不少穿搭美照，除了吊帶褲小男孩風，也有牛仔性感內衣照，工作照之餘還有幾張休閒穿搭照。不僅如此，惠利還曬出遛狗的照片，搭配她全新羊毛鬈髮造型，看起來絲毫不受風波影響，不少粉絲也在底下幫惠利加油打氣：「加油我們愛妳！」、「分手後妳看起來更亮眼了！」、「我喜歡妳的照片。」、「好漂亮。」、「加油！我們永遠支持妳！」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道