大谷翔平粉絲氣炸！日媒「田中真美子專訪」竟是找同名同姓日本人
大谷翔平粉絲氣炸了！洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平近日受到翻譯水原一平涉賭案牽連，今（26）日公開舉辦記者會再度成為媒體關注話題。大谷翔平妻子田中真美子對此事件的反應也自然讓人好奇，日本電視台《TBS》的一檔節目聲稱有「田中真美子專訪」，結果只是訪問了一位同名同姓的日本女性，讓球迷、網友怒喊根本是詐騙。
記者林之越/綜合報導
TBS電視又稱日本新聞網，是關東地區相當知名的電視台，24日在一檔名為「交給現子吧」的節目中，播放了關於大谷翔平和其翻譯水原一平案件的討論，其中談到水原一平遭到革職的原因、涉賭的過程。同時，也將主題帶到大谷翔平的妻子田中真美子身上。
節目中播放了在首爾開幕戰時，田中真美子出現在轉播畫面時的集錦，統計一共出現了17次，並將田中真美子身上的穿著、飾品價格一一拿出來討論。更重要的是，主播再看完片段後說道：「讓我們欣賞一段田中真美子的獨家訪問。」
沒想到，畫面中出現的不是大谷翔平的妻子本人，而是一位住在愛知縣的理容院老闆娘，她的名字也叫做田中真美子，甚至連主播看到畫面時，都驚發出「欸？」的聲音表示困惑。這位理容院老闆娘在訪問中表示：「很榮幸能跟大谷的妻子同名同姓，也沒預料到會因此而上電視，感覺很有趣。」
不過大谷翔平的粉絲們對此感到相當氣憤，輿論和批評也在網路上炸鍋。許多網友紛紛留下：「電視台播出這種東西是可以的嗎？」、「這根本是詐欺」、「無線電視台的水準原來只有這樣嗎？」、「製作人請出來負責」等言論。
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