小林製藥紅麴食安風暴擴大！至少76人住院　日官房長官批反應遲緩

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小林製藥今日更表示，在發現保健食品問題後，收到超過3000封電子郵件，其中有死者家屬聯繫，稱一名服用「紅麴膽固醇HELP（紅麹コレステヘルプ）」長達三年的高齡患者，因腎臟疾病而去世。該名高齡患者生前於2021年4月開始服用「紅麹コレステヘルプ」，每天攝取3粒，直至去世。目前小林製藥正在確認事實與因果關係，也將會與死者家屬會面了解詳情，希望能盡快公布相關資訊，同時呼籲民眾停止服用受影響產品。目前疑似因服用小林製藥紅麴保健食品而住院的人數以至少有76人。
由於小林製藥生產的紅麴有8成販賣給其他業者，包含日本及台灣的飲料與食品製造商，也讓這起食安風暴備受矚目。據《NHK》報導，至少已有20餘家日本業者受波及，宣布產品召回，且範圍仍可能再擴大。
日本厚生勞動省今日緊急舉行記者會，表示將從全國各地收集有關健康危害的資訊，並將查明事發原因，勒令小林製藥提供醫療救助，本週也將召開專家調查委員會，研議相關措施。
日本內閣官房長官林芳正也批評小林製藥反應遲緩，早在今年1月就接獲相關病例的通報，卻花了兩個多月的時間才向保健所、厚勞省通報相關事實，「讓人遺憾」。
日本消費者廳也表示，已下令展開全面調查，認為這起事件屬於「嚴重事件」，引發人們對保健食品的安全疑慮，需要進行系統性檢查，來確認現行的保健食品兼具安全性與功能性。