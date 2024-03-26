51勞動節「全國統一放假」有望？陳建仁鬆口了：約2週內會給結論
行政院長陳建仁今（26）日赴立法院被質詢，針對51勞動節是否全國放假，陳建仁表示，放假情形已經開過跨部會的會議，現在正與民間團體溝通，約兩週後就能對外宣布結果。
記者林莞茜／綜合報導
依《勞動基準法》第37條規定，5月1日勞動節為勞工應放假日且為有薪的國定假日，不過公教人員不適用，對此，民間也頻頻喊出「應讓全國統一放假」，行政院長陳建仁今日赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委賴士葆詢問今年51勞動節是否可以樂觀期待全國統一放假？陳建仁回應「已與跨部會討論過」，目前正與民間團體溝通，要看看各界想法，希望盡早達成結論。
賴士葆追問大概需要多久時間「兩個禮拜？」，陳建仁則回應「差不多」若溝通有成，就會向外界說明。
日前《NOWnews今日新聞》曾進行網路民調，從3月6日投票至22日止，有55.8%網友反對全國一律放假，認為勞動節應專屬勞工，不過也有44.2%網友認為，應全國一律放假。有反對的網友說，「勞動節就是勞工的節日，其他不相干的人是在湊什麼熱鬧？」但支持的網友則說，「我不是228受難者，我228可以放假，可以見得放假理由得當全國便可放假，跟紀念對象與否沒有關係」。