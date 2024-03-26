快訊／美巴爾的摩大橋凌晨遭船攔腰撞斷！多輛車跌落水中

巴爾的摩大橋遭撞「災難性倒塌」　逾20人落水、1人傷勢慘重

▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩一座交通大橋「Francis Scott Key Bridge」於當地時間26日凌晨1點30分遭新加坡貨輪撞擊後崩塌，傳出至少20人落水。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩一座交通大橋「Francis Scott Key Bridge」於當地時間26日凌晨1點30分遭新加坡貨輪撞擊後崩塌，傳出至少20人落水。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）一座橫跨帕塔普斯科河的「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二（26）深夜傳遭新加坡貨輪攔腰撞上斷成至少4截。由於橋面上有多輛汽車墜落，當局現已宣布進入緊急狀態，並通報至少有20人落水，目前已救起2人、其中1人重傷。

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美國海岸防衛隊（US Coast Guard）與馬里蘭州巴爾的摩當局表示，當地時間26日凌晨1點30分左右，巴爾的摩一座主要橋樑被新加坡貨輪「大理號」（Dali）撞倒，導致車輛落入水中，目前已下令關閉所有車道進行全力搶救，當局仍未能釐清當時貨船撞上時橋上有多人，但預計至少有20人落水，包含一些在橋上的工人。

當局已經展開了大規模的搜救行動，包括救難隊和潛水人員，而在新聞發布會上，馬里蘭州交通部長韋菲爾德（Paul J. Wiedefeld）稱此次事故為「災難性倒塌」，而巴爾的摩消防局長華勒斯（James Wallace）則稱消防部門已使用聲納來探測落入水中的車輛，目前已經鎖定7人以上行蹤，有2人已經從水面下被救出，其中1人傷勢嚴重。

隨著太陽逐漸在當地升起，大橋遭毀的景象也逐漸清晰，根據《紐約時報》和《美聯社》報導，肇事的貨輪上懸掛著新加坡國旗，新加坡船公司Synergy已經發聲承認大理號撞上大橋，但是肇事原因仍待調查。現場記者也發現，由於失事水域附近充滿了柴油，加上當地氣溫低，水溫只有攝氏10度，救援任務面臨艱鉅挑戰。

這座斷裂的「Francis Scott Key Bridge」大橋取名來自出生於馬里蘭州的美國國歌作者法蘭西斯．史考特．基（Francis Scott Key），這座建築自 1977 年開業，橫跨巴爾的摩外港與帕塔普斯科河，橋體設計是讓貨輪從底下經過，但不知為何凌晨1點27分從巴爾的摩啟航的「大理號」卻在港口外不遠直接撞上大橋的橋墩，導致整座大橋崩塌。

▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩一座交通大橋「Francis Scott Key Bridge」於當地時間26日凌晨1點30分遭新加坡貨輪撞擊後崩塌，傳出至少20人落水。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴爾的摩大橋「Francis Scott Key Bridge」下方有著讓貨輪通過的設計。（圖／美聯社／達志影像）
「大理號」長約300公尺、寬約48公尺，原定前往斯里蘭卡，巴爾的摩消防局表示，會再調查評估橋樑倒塌前的狀況，以確認倒塌是否與大橋年久失修有關。

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