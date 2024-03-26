巴爾的摩大橋遭撞「災難性倒塌」　逾20人落水、1人傷勢慘重

我是廣告 請繼續往下閱讀
當局已經展開了大規模的搜救行動，包括救難隊和潛水人員，而在新聞發布會上，馬里蘭州交通部長韋菲爾德（Paul J. Wiedefeld）稱此次事故為「災難性倒塌」，而巴爾的摩消防局長華勒斯（James Wallace）則稱消防部門已使用聲納來探測落入水中的車輛，目前已經鎖定7人以上行蹤，有2人已經從水面下被救出，其中1人傷勢嚴重。
隨著太陽逐漸在當地升起，大橋遭毀的景象也逐漸清晰，根據《紐約時報》和《美聯社》報導，肇事的貨輪上懸掛著新加坡國旗，新加坡船公司Synergy已經發聲承認大理號撞上大橋，但是肇事原因仍待調查。現場記者也發現，由於失事水域附近充滿了柴油，加上當地氣溫低，水溫只有攝氏10度，救援任務面臨艱鉅挑戰。
這座斷裂的「Francis Scott Key Bridge」大橋取名來自出生於馬里蘭州的美國國歌作者法蘭西斯．史考特．基（Francis Scott Key），這座建築自 1977 年開業，橫跨巴爾的摩外港與帕塔普斯科河，橋體設計是讓貨輪從底下經過，但不知為何凌晨1點27分從巴爾的摩啟航的「大理號」卻在港口外不遠直接撞上大橋的橋墩，導致整座大橋崩塌。
「大理號」長約300公尺、寬約48公尺，原定前往斯里蘭卡，巴爾的摩消防局表示，會再調查評估橋樑倒塌前的狀況，以確認倒塌是否與大橋年久失修有關。